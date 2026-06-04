Helyre tette Magyar Pétert a frakcióvezető

Hat százalékponttal csökkent az ország adóssága a nemzeti össztermékhez mérten az elmúlt években. Rétvári Bence szerint Magyar Péter a hangzatos, erős reakciót kiváltó kijelentésekhez ért, az államadósság mértékének megállapításához nem.

Magyar Péter ismét valótlanságot állított (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Rétvári Bence: Magyar Péter csak a ferdítéshez ért

A frakcióvezető gyorstalpalót is adott az államadósság kiszámításához; az ismertetett hivatalos adatok bárki számára elérhetőek.

Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor az államadósság a GDP arányában 80,2% volt, mostanra már csak 74,6%, tehát közel hat százalékponttal csökkent a nemzeti össztermékhez mérten

– emlékeztetett Rétvári Bence.

Magyar Péter ehhez ért: csúsztat és hergel folyamatosan. Ne higgyünk neki! Mindig a számoknak és a tényeknek higgyünk!

– tette hozzá.