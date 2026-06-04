Helyre tette Magyar Pétert a frakcióvezető

A miniszterelnök talán leggyakrabban hangoztatott mondatát cáfolta meg Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője tényszerűen, számadatokkal döntötte romba Magyar Péter elméletét, miszerint az Orbán-kormány alatt az államadósság a háromszorosára nőtt.
Hat százalékponttal csökkent az ország adóssága a nemzeti össztermékhez mérten az elmúlt években. Rétvári Bence szerint Magyar Péter a hangzatos, erős reakciót kiváltó kijelentésekhez ért, az államadósság mértékének megállapításához nem.
Rétvári Bence: Magyar Péter csak a ferdítéshez ért
A frakcióvezető gyorstalpalót is adott az államadósság kiszámításához; az ismertetett hivatalos adatok bárki számára elérhetőek.
Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor az államadósság a GDP arányában 80,2% volt, mostanra már csak 74,6%, tehát közel hat százalékponttal csökkent a nemzeti össztermékhez mérten
– emlékeztetett Rétvári Bence.
Magyar Péter ehhez ért: csúsztat és hergel folyamatosan. Ne higgyünk neki! Mindig a számoknak és a tényeknek higgyünk!
– tette hozzá.
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