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Magyar Péter

Helyre tette Magyar Pétert a frakcióvezető

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A miniszterelnök talán leggyakrabban hangoztatott mondatát cáfolta meg Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője tényszerűen, számadatokkal döntötte romba Magyar Péter elméletét, miszerint az Orbán-kormány alatt az államadósság a háromszorosára nőtt.
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Magyar PéterállamadósságRétvári BenceTisza-kormány

Hat százalékponttal csökkent az ország adóssága a nemzeti össztermékhez mérten az elmúlt években. Rétvári Bence szerint Magyar Péter a hangzatos, erős reakciót kiváltó kijelentésekhez ért, az államadósság mértékének megállapításához nem.

Magyar Péter ismét valótlanságot állított (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter ismét valótlanságot állított (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Rétvári Bence: Magyar Péter csak a ferdítéshez ért

A frakcióvezető gyorstalpalót is adott az államadósság kiszámításához; az ismertetett hivatalos adatok bárki számára elérhetőek. 

Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor az államadósság a GDP arányában 80,2% volt, mostanra már csak 74,6%, tehát közel hat százalékponttal csökkent a nemzeti össztermékhez mérten

– emlékeztetett Rétvári Bence.

Magyar Péter ehhez ért: csúsztat és hergel folyamatosan. Ne higgyünk neki! Mindig a számoknak és a tényeknek higgyünk!

– tette hozzá.

 

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