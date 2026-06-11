Magyar Péternek az a szólásszabadság, ha arról kérdezik, amiről ő akarja

Rétvári Bence közösségi oldalán reagált Magyar Péter egyik kijelentésére, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy szerinte mostantól mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. A KDNP frakcióvezetője szerint ez különös állítás, hiszen Magyarországon a rendszerváltás óta mindenki szabadon kifejthette álláspontját.

Rétvári Bence szerint Magyar Péter azt is megszabná, ki mit kérdezhet a Parlamentben (Fotó: Polyák Attila)

Az ellenzék kérdéseit is irányítaná?

Rétvári Bence szerint különösen visszás, hogy miközben Magyar Péter a véleményszabadság fontosságáról beszél, közben a parlamenti vitákban azt próbálja meghatározni, miről lehet és miről nem lehet kérdezni.