Magyar Péternek az a szólásszabadság, ha arról kérdezik, amiről ő akarja

Rétvári Bence közösségi oldalán reagált Magyar Péter egyik kijelentésére, amelyben a miniszterelnök arról beszélt, hogy szerinte mostantól mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. A KDNP frakcióvezetője szerint ez különös állítás, hiszen Magyarországon a rendszerváltás óta mindenki szabadon kifejthette álláspontját.
Az ellenzék kérdéseit is irányítaná?
Rétvári Bence szerint különösen visszás, hogy miközben Magyar Péter a véleményszabadság fontosságáról beszél, közben a parlamenti vitákban azt próbálja meghatározni, miről lehet és miről nem lehet kérdezni.
Mi itt kérdezünk öntől valamit a parlamentben, és ön már ezt a jogot is el akarja tőlünk venni, és azt mondja, hogy nem ezt kell kérdezni”
– fogalmazott a politikus, aki szerint Magyar Péter rendszeresen kifogásolja, ha számára kellemetlen témák kerülnek szóba, és azt sugallja, hogy más kérdésekkel kellene foglalkoznia az ellenzéknek. Rétvári Bence úgy látja, ez egy olyan hozzáállás, amely nem a nyílt politikai vitát erősíti, hanem éppen annak korlátozására törekszik. Azt is hangsúlyozta: a parlament egyik legfontosabb feladata, hogy a képviselők szabadon kérdezhessenek és számon kérhessék a kormányzati vagy politikai szereplőket. Szerinte elfogadhatatlan lenne, ha bárki meg akarná mondani az ellenzéknek, milyen ügyekről beszélhet, és mely témákat kellene elkerülnie.