Németh Balázs nem kímélte az RTL-t – nem teszik zsebre, amit mondott

A kormányfő nem a trágár szavakra reagált a szívecskével és tapsikolással. Éppen ellenkezőleg, Magyar Péter tudatosan és szándékosan érte el a szokásos pökhendi pojácáskodásával, hogy a tüntetők elküldjék – a migrációs paktummal együtt – melegebb éghajlatra – hívta fel a figyelmet Németh Balázs a valóságmódosítgató kormánymédia munkájára.

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Az RTL Híradó még szombaton este is azzal kábította a nézőket, hogy Magyar Péter volt a pénteki migrációs paktum elleni tüntetés hőse, mert „Trágár szavakkal és obszcén kézjelekkel szidalmazták Magyar Pétert a tüntetők. A Miniszterelnökség teraszán megjelent kormányfő zászlólengetéssel és szívet formázó kézmozdulatokkal reagált” – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője vasárnap Facebook-oldalán. Magyar Péter pontosan tudta, mit miért csinál

Fotó: Hatlaczki Balazs / Hatlaczki Balázs A politikus hozzáteszi, sajnos az RTL-ből árad a kamu, hiszen hogyan is tudhatnák, mi történt az ellenzéki megmozduláson, ha kinn sem voltak a stábjaik?

Magyar Péter nem a trágár szavakra reagált a szívecskével és tapsikolással. Éppen ellenkezőleg, Magyar Péter tudatosan és szándékosan érte el a szokásos pökhendi pojácáskodásával, hogy a tüntetők elküldjék – a migrációs paktummal együtt – melegebb éghajlatra – hívta fel a figyelmet Németh Balázs. Magyar Péter pontosan tudta, mit miért csinál A politikus leszögezte: nem reagált valamire, hanem ő provokálta ki, ő szította a feszültséget." Magyar Péter nem buta. Pontosan tudta, mit, mért csinál: szándékosan hergelt és provokált – teszi hozzá, majd megjegyzi, Várjuk ma (vasárnap) délután a Sándor-palotához. Jöjjön szívecskét mutogatni és zászlót lengetni a köztársasági elnök melletti szimpátiatüntetésre!”

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