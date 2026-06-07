Németh Balázs nem kímélte az RTL-t – nem teszik zsebre, amit mondott

Az RTL Híradó még szombaton este is azzal kábította a nézőket, hogy Magyar Péter volt a pénteki migrációs paktum elleni tüntetés hőse, mert „Trágár szavakkal és obszcén kézjelekkel szidalmazták Magyar Pétert a tüntetők. A Miniszterelnökség teraszán megjelent kormányfő zászlólengetéssel és szívet formázó kézmozdulatokkal reagált” – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője vasárnap Facebook-oldalán.
A politikus hozzáteszi,
sajnos az RTL-ből árad a kamu, hiszen hogyan is tudhatnák, mi történt az ellenzéki megmozduláson, ha kinn sem voltak a stábjaik?
Magyar Péter nem a trágár szavakra reagált a szívecskével és tapsikolással. Éppen ellenkezőleg, Magyar Péter tudatosan és szándékosan érte el a szokásos pökhendi pojácáskodásával, hogy a tüntetők elküldjék – a migrációs paktummal együtt – melegebb éghajlatra
– hívta fel a figyelmet Németh Balázs.
Magyar Péter pontosan tudta, mit miért csinál
A politikus leszögezte:
nem reagált valamire, hanem ő provokálta ki, ő szította a feszültséget."
Magyar Péter nem buta. Pontosan tudta, mit, mért csinál: szándékosan hergelt és provokált – teszi hozzá, majd megjegyzi,
Várjuk ma (vasárnap) délután a Sándor-palotához. Jöjjön szívecskét mutogatni és zászlót lengetni a köztársasági elnök melletti szimpátiatüntetésre!”