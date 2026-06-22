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Rendkívüli

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart, kövesse nálunk élőben

Magyar Péter

Magyar Péter sajtótájékoztatót tart, kövesse nálunk élőben

10 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Az Országgyűlés rendkívüli ülése után tart sajtótájékoztatót a kormányfő.
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Magyar PéterTisza PártTisza-kormány

Miniszterelnöki sajtótájékoztatót tart Magyar Péter. Ahogy arról az Origo is beszámolt, ma rendkívüli ülést tartott az Országgyűlés, a miniszterelnök bejelentette, hogy létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal, eltávolítják Sulyok Tamás köztársasági elnököt a hivatalából és tizenkét évben korlátozzák, hogy egy ember mennyi ideig lehet országgyűlési képviselő. Magyar Péter ezutánra hívta össze rendkívüli sajtótájékoztatóját.

 

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