Megjelent a salátatörvény, Magyar Péter szerint ettől jöhet majd az uniós pénz

Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosítási csomagot, amelyet Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezett – írta meg a Mandiner. A kormányfő közösségi oldalán azt írta: a változtatásoknak köszönhetően a magyar emberek és vállalkozások végre hozzájuthatnak a Magyarországnak járó uniós ezermilliárdokhoz.

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Az Integritás Hatóság lehet a legnagyobb nyertes

A törvénycsomag egyik központi eleme az Integritás Hatóság jogköreinek jelentős bővítése.

Magyar Péter szerint az intézmény a jövőben valódi jogosítványokat kap a korrupciós ügyek feltárására. Ha egy korrupciógyanús ügyben a nyomozást megszüntetik vagy a feljelentést elutasítják, az Integritás Hatóság bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását.

Emellett uniós forrásból finanszírozott közbeszerzéseknél vizsgálatot indíthat, és szabálytalanság esetén közbe is avatkozhat.

A kormány a vagyonnyilatkozati rendszert is teljesen átalakítaná. A hatóság ellenőrizhetné, hogy a nyilatkozatok megfelelnek-e a valóságnak, vizsgálhatná a jelentős vagyongyarapodásokat, valamint a közjogi tisztségviselők családtagjainak vagyoni helyzetét is.

A javaslat szerint külön bűncselekménnyé válna a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megsértése.

Aki szándékosan eltitkolja vagyonát vagy valótlan adatokat közöl, akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lenne.

Ha az Integritás Hatóság szándékos megtévesztést állapít meg, az érintett tisztségviselő elveszítheti megbízatását, és három évig nem tölthetne be hasonló pozíciót. Enyhébb, adminisztratív hibák esetén akár ötmillió forintos bírság is kiszabható. A hatóság emellett közvetlen hozzáférést kapna az állami és közhiteles nyilvántartásokhoz, illetve szélesebb jogorvoslati lehetőségeket is kapna a korrupciógyanús ügyek kivizsgálásának kikényszerítésére.

Átalakulnak a KEKVA-k

A törvényjavaslat jelentősen átalakítaná a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) rendszerét is.

A tudományos élet szabadságával kapcsolatos uniós aggályok kezelése érdekében megszűnnének azok a közfeladatot ellátó alapítványok, amelyek nem felsőoktatási intézményeket működtetnek.

Az általuk kezelt, állami eredetű vagyon visszakerülne az államhoz.

Az egyetemi alapítványok esetében szigorú összeférhetetlenségi szabályok lépnének életbe. A jövőben miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és polgármesterek nem lehetnek kuratóriumi vagy felügyelőbizottsági tagok, a megbízatások pedig legfeljebb két alkalommal, négy-négy évre szólhatnak.

A módosítás a Mathias Corvinus Collegiumot támogató törvényt is érinti.

A javaslat az MCC-t és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványt a felsőoktatási tevékenységet nem végző alapítványok közé sorolja.