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Magyar Péter sógora tetemes vagyont halmozott fel – mutatjuk a listát

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Több XII. kerületi társasháznak is a tulajdonosa Melléthei-Barna Márton. Magyar Péter sógorának frissen benyújtott vagyonnyilatkozatában többek között balatoni présházakat és több autót is találunk, de bevallásából kiderül az is, hogy több mint 16 milliós megtakarítása van, és ugyanennyi nyereséget hozott az ügyvédi irodája.
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tiszamelléthei - barna mártonMagyar Péter

Egy 119 négyzetméteres és két, egyenként 91 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakásnak is tulajdonosa Melléthei-Barna Márton – derült ki a vagyonnyilatkozatából , amely szerint felerészben egy kisebb irodája is van, de résztulajdonosa egy 143 négyzetméteres másik lakásnak és egy teleknek is a XII. kerületben.

Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Fotó: Polyák Attila)
Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet cikke szerint a tiszás politikus a fővároson kívül több ingatlannak, összesen három balatonberényi teleknek a haszonélvezője, amelyből kettőn présház is van.

A nagy értékű ingóságok között szerepel két autó: egy 1968-as VW Bogár és egy Lexus. Takarékbetétben, készpénzben és bankszámlán több megtakarítása is van, összesen 16,7 millió forint értékben. De saját ügyvédi irodája sem hozott rosszul a konyhára: összesen 16 millió forint osztalékot termelt neki, amit egyelőre nem vett ki.

Ingatlanokat ad bérbe, de tartozása is van Magyar Péter sógorának

Melléthei-Barna Márton bevallása szerint az ügyvédi irodájában havi bruttó egy- és ötmillió forint közötti összeget keresett, ingatlan bérbeadásából származó havi bevétele pedig bruttó kétszáz- és ötszázezer forint közé esik. 

Magyar Péter sógora továbbá összesen 25 millióval tartozik magánszemélyeknek.

A Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda alapítója és vezetője a Tisza egyik első támogatója, jogi képviselőként is dolgozott a pártnak. Áprilisban a miniszterelnök igazságügyi miniszternek kérte fel, de miután felháborodást váltott ki a családtag kinevezésének híre, visszalépett a tisztségtől. Az egyik legaktívabb képviselő, nevéhez fűződik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a lex Orbánként elhíresült alkotmánymódosítási javaslat is, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnök hivatali idejét.

 

 

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