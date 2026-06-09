Magyar Péter sógora tetemes vagyont halmozott fel – mutatjuk a listát

Egy 119 négyzetméteres és két, egyenként 91 négyzetméteres XII. kerületi társasházi lakásnak is tulajdonosa Melléthei-Barna Márton – derült ki a vagyonnyilatkozatából , amely szerint felerészben egy kisebb irodája is van, de résztulajdonosa egy 143 négyzetméteres másik lakásnak és egy teleknek is a XII. kerületben.

Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet cikke szerint a tiszás politikus a fővároson kívül több ingatlannak, összesen három balatonberényi teleknek a haszonélvezője, amelyből kettőn présház is van.

A nagy értékű ingóságok között szerepel két autó: egy 1968-as VW Bogár és egy Lexus. Takarékbetétben, készpénzben és bankszámlán több megtakarítása is van, összesen 16,7 millió forint értékben. De saját ügyvédi irodája sem hozott rosszul a konyhára: összesen 16 millió forint osztalékot termelt neki, amit egyelőre nem vett ki.

Ingatlanokat ad bérbe, de tartozása is van Magyar Péter sógorának

Melléthei-Barna Márton bevallása szerint az ügyvédi irodájában havi bruttó egy- és ötmillió forint közötti összeget keresett, ingatlan bérbeadásából származó havi bevétele pedig bruttó kétszáz- és ötszázezer forint közé esik.

Magyar Péter sógora továbbá összesen 25 millióval tartozik magánszemélyeknek.

A Melléthei-Barna Ügyvédi Iroda alapítója és vezetője a Tisza egyik első támogatója, jogi képviselőként is dolgozott a pártnak. Áprilisban a miniszterelnök igazságügyi miniszternek kérte fel, de miután felháborodást váltott ki a családtag kinevezésének híre, visszalépett a tisztségtől. Az egyik legaktívabb képviselő, nevéhez fűződik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat és a lex Orbánként elhíresült alkotmánymódosítási javaslat is, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnök hivatali idejét.