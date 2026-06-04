Magyarországra jöhetnek az Európa Tanács alkotmányjogi szakértői Magyar Péter miatt

Nemzetközi felháborodást okoz Magyar Péter terve. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság a közjogi méltóságok, köztük az államfő erőszakos leváltásának tervét – írja Németh Balázs a közösségi oldalán.

Magyar Péter miniszterelnök szinte bármire képes, hogy lemondassa vagy leváltassa Sulyok Tamást a hivataláról, ezért az EU alkotmányjogi testületei vizsgálatot indítottak (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az Origo beszámolt arról, hogy Sulyok Tamás a közösségi oldalán tájákoztatta a nyilvánosságot, miszerint az

Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről."

Ezt a hírt erősítette meg Németh Balázs: