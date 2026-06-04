Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kivonul Magyarországról az egyik legnagyobb futárcég – exkluzív információk

Olvasta?

Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Magyar Péter

Magyarországra jöhetnek az Európa Tanács alkotmányjogi szakértői Magyar Péter miatt

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gyakorlatilag a választás pillanatától áll a bál a kormányfő és a köztársasági elnök között. Magyar Péter miniszterelnök szinte bármire képes, hogy lemondassa vagy leváltassa Sulyok Tamást a hivataláról. Az alkotmányjogi szempontból rendkívül aggályos eljárás odáig fajult, hogy több Európai Uniós testület is sürgős vizsgálatot rendelt el az ügyben. A legfrissebb információról Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese számolt be a közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterSulyok TamásVelencei BizottságEurópa Tanácsnémeth balázs

Nemzetközi felháborodást okoz Magyar Péter terve. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság a közjogi méltóságok, köztük az államfő erőszakos leváltásának tervét – írja Németh Balázs a közösségi oldalán.

Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök szinte bármire képes, hogy lemondassa vagy leváltassa Sulyok Tamást a hivataláról, ezért az EU alkotmányjogi testületei vizsgálatot indítottak (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az Origo beszámolt arról, hogy Sulyok Tamás a közösségi oldalán tájákoztatta a nyilvánosságot, miszerint az

Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről."

Ezt a hírt erősítette meg Németh Balázs:

Készek Magyarországra utazni a külföldi szakértők.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!