Magyarországra jöhetnek az Európa Tanács alkotmányjogi szakértői Magyar Péter miatt

Gyakorlatilag a választás pillanatától áll a bál a kormányfő és a köztársasági elnök között. Magyar Péter miniszterelnök szinte bármire képes, hogy lemondassa vagy leváltassa Sulyok Tamást a hivataláról. Az alkotmányjogi szempontból rendkívül aggályos eljárás odáig fajult, hogy több Európai Uniós testület is sürgős vizsgálatot rendelt el az ügyben. A legfrissebb információról Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese számolt be a közösségi oldalán.
Nemzetközi felháborodást okoz Magyar Péter terve. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság a közjogi méltóságok, köztük az államfő erőszakos leváltásának tervét – írja Németh Balázs a közösségi oldalán.
Az Origo beszámolt arról, hogy Sulyok Tamás a közösségi oldalán tájákoztatta a nyilvánosságot, miszerint az
Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről."
Ezt a hírt erősítette meg Németh Balázs:
Készek Magyarországra utazni a külföldi szakértők.
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