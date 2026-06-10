Magyar Pétert váratlanul érte, hogy az államfő nem mond le, kezd ráégni az ügy

Magyar Péter és Sulyok Tamás konfliktusáról osztotta meg véleményét Facebook-oldalán Deák Dániel. Az elemző úgy látja, hogy a miniszterelnök hónapokkal ezelőtt olyan politikai folyamatot indított el az államfővel szemben, amely most kezd visszaütni rá, miközben továbbra sem világos, milyen jogi megoldással tudná elérni a köztársasági elnök távozását.

Magyar Péter és Sulyok Tamás konfliktusáról tett közzé elemzést Deák Dániel (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Napnál világosabb: Magyar Péternek nincs jogszerű megoldása a Sulyok-ügyre

Az elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter nemrég az ATV-ben arról beszélt, ismét kezdeményezni fog egy négyszemközti találkozót Sulyok Tamással. Deák Dániel szerint

ez azt mutatja, hogy a miniszterelnök továbbra sem találta meg annak módját, hogyan tudná elérni az államfő leváltását. Magyar Péter eredetileg bizonyára abban bízhatott, hogy a nyilvános politikai nyomás hatására Sulyok Tamás önként távozik hivatalából. Ez azonban nem történt meg. Az államfő nem mondott le, sőt a Velencei Bizottsághoz fordult jogi segítségért, miközben a hétvégén több ezres szimpátiatüntetést is tartottak mellette.

Deák Dániel úgy véli, hogy a miniszterelnököt váratlanul érhette az államfő ellenállása. Az elemző szerint egyre inkább az a kérdés kerül előtérbe, hogy

Magyar Péter valójában milyen alkotmányos eszközzel kívánja elérni a köztársasági elnök távozását.

A posztban arra is kitért, hogy a jogászok között sincs egyetértés a lehetséges megoldásokat illetően, ugyanakkor sok szakértő súlyos jogállamisági aggályokat lát a felvetett elképzelésekben. Deák Dániel szerint egy elhibázott lépés akár alkotmányos válsághoz is vezethet, amelynek nemzetközi következményei is lehetnek.

Az elemző párhuzamot vont Donald Trump politikai taktikájával is. Szerinte elképzelhető, hogy Magyar Péter a folyamatos nyomásgyakorlással és kemény nyilatkozatokkal próbálja elérni célját, azonban Sulyok Tamás esetében ez a stratégia eddig nem hozott eredményt.

Deák Dániel szerint különösen figyelemre méltó, hogy

miközben továbbra sem ismert, milyen módon kívánják megoldani az államfő kérdését, már a lehetséges utódok nevei is megjelentek a nyilvánosságban. Az elemző példaként említette azt a kiszivárgott közvélemény-kutatást, amelyben az MSZP–SZDSZ-kormány egykori igazságügyi minisztere, Bárándy Péter neve is felmerült lehetséges államfőjelöltként.

Deák Dániel összegzése szerint a Sulyok Tamás elleni politikai kampány egyre inkább Magyar Péter számára válhat teherré, miközben továbbra sem látható, hogy rendelkezik-e alkotmányos és politikai felhatalmazással az államfő eltávolítására.