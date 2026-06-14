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Magyar Péter

Magyar Péter elsunnyogta: 400 ezer forinttal nőtt az államtitkárok fizetése

1 órája
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A miniszterelnök nemrég még a közszféra fizetéscsökkentésével kampányolt, de ez már a múlté. Magyar Péter pár nap alatt rájött, hogy ez öngól volt, és megpróbált arcvesztés nélkül kijönni a történetből.
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Magyar Péter június 5-én, közösségi oldalán bejelentette: „Minimum 50 milliárd forint közpénzt spórolunk meg négy év alatt a képviselői fizetések csökkentésével és az eddigi óriási képviselői költségkeret jelentős megvágásával.”

Magyar Péter pár napja még illetménycsökkentéssel kampányolt
Magyar Péter pár napja még illetménycsökkentéssel kampányolt Forrás: magyarkozlony.hu

Magyar Péter inkább terel

Ehhez képest sikerült egy olyan kormányrendeletet hozni, melyben fű alatt megemelték 400 ezer forinttal a helyettes államtitkárok, többek közt a három teljesen feleslegesen állományban lévő kormányszóvivő, illetményét.

A fő probléma ezzel az, hogy a rendelet nem szerepelt sem a pénteki, sem a szombati sajtótájékoztatóban. Ez az intézkedés teljesen suttyomban ment át, hiszen nem fér össze a korábbi narratívával, amibe még Magyar Péter szövetségese Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is durván beleállt.

A kormányfő ehelyett inkább az állítólagos vitnyédi migránstábor ügyével hergeli a követőit, melynek csak a tegnapi napon 5 Facebook-posztot és egy sajtótájékoztatót is szentelt.

Úgy tűnik, hogy Magyar Pétertől innentől kezdve ez a politizálás várható, hogy bedob egy hangzatos lózungot, amiről kiderül, hogy nem működik, és egy hét múlva suttyomban meglépi az ellenkezőjét. 

Pár napja Magyar Péter még illetménycsökkentéssel kampányolt.

 

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