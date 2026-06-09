Kényelmetlenül feszengett Magyar Péter, amikor szembesítették a múltjával

A keddi országgyűlési ülésen Szűcs Gábor kérdést intézett Magyar Péter miniszterelnökhöz. A fideszes politikus felszólalásában a kormányfő korábbi szerepvállalását és politikai pályáját is szóba hozta, miközben az ország állapotáról szóló kijelentéseit is bírálta.

Szűcs Gábor kőkeményen szembesítette Magyar Pétert korábbi állításaival

Fotó: Polyák Attila

A képviselő a parlamentben feltett kérdésében úgy fogalmazott:

A valóság az Miniszterelnök Úr, hogy ön hergeli az embereket és ha alkalmasabb eszközt nem talál a gyűlöletkeltésre, akkor marad a hazugság.

Szűcs Gábor emellett azt is kérdezte Magyar Pétertől, hogy saját pártpolitikai céljain és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál-e bármilyen más célt az, hogy szerinte valótlan állításokat fogalmaz meg az ország állapotáról és a magyar emberek teljesítményéről.