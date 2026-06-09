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szűcs gábor

Kényelmetlenül feszengett Magyar Péter, amikor szembesítették a múltjával

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A parlament keddi ülésén Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő élesen bírálta Magyar Pétert, és azt állította, hogy a miniszterelnök saját politikai céljai érdekében torz képet fest az ország helyzetéről. A képviselő később közösségi oldalán is beszámolt a felszólalásról.
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szűcs gáborpócs jánosminiszterelnökMagyar Péter

A keddi országgyűlési ülésen Szűcs Gábor kérdést intézett Magyar Péter miniszterelnökhöz. A fideszes politikus felszólalásában a kormányfő korábbi szerepvállalását és politikai pályáját is szóba hozta, miközben az ország állapotáról szóló kijelentéseit is bírálta.

Magyar Péter
Szűcs Gábor kőkeményen szembesítette Magyar Pétert korábbi állításaival
Fotó: Polyák Attila

A képviselő a parlamentben feltett kérdésében úgy fogalmazott:

A valóság az Miniszterelnök Úr, hogy ön hergeli az embereket és ha alkalmasabb eszközt nem talál a gyűlöletkeltésre, akkor marad a hazugság.

Szűcs Gábor emellett azt is kérdezte Magyar Pétertől, hogy saját pártpolitikai céljain és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál-e bármilyen más célt az, hogy szerinte valótlan állításokat fogalmaz meg az ország állapotáról és a magyar emberek teljesítményéről.

Eldől Orbán Viktor sorsa – fontos részletek derültek ki a Fidesz közelgő kongresszusáról

 

A fideszes képviselő a parlamenti felszólalásról készült videót később a Facebook-oldalán is megosztotta. Bejegyzésében azt írta: 

Így viselte Magyar Péter, amikor szembesítettem a múltjával (miután ő rám megafonos propagandistaként hivatkozott)! Majd odaszólt Pócs Jánosnak.

 

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