Kényelmetlenül feszengett Magyar Péter, amikor szembesítették a múltjával

A keddi országgyűlési ülésen Szűcs Gábor kérdést intézett Magyar Péter miniszterelnökhöz. A fideszes politikus felszólalásában a kormányfő korábbi szerepvállalását és politikai pályáját is szóba hozta, miközben az ország állapotáról szóló kijelentéseit is bírálta.
A képviselő a parlamentben feltett kérdésében úgy fogalmazott:
A valóság az Miniszterelnök Úr, hogy ön hergeli az embereket és ha alkalmasabb eszközt nem talál a gyűlöletkeltésre, akkor marad a hazugság.
Szűcs Gábor emellett azt is kérdezte Magyar Pétertől, hogy saját pártpolitikai céljain és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál-e bármilyen más célt az, hogy szerinte valótlan állításokat fogalmaz meg az ország állapotáról és a magyar emberek teljesítményéről.
A fideszes képviselő a parlamenti felszólalásról készült videót később a Facebook-oldalán is megosztotta. Bejegyzésében azt írta:
Így viselte Magyar Péter, amikor szembesítettem a múltjával (miután ő rám megafonos propagandistaként hivatkozott)! Majd odaszólt Pócs Jánosnak.