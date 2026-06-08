Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, mi derült ki az ukránokról – ezt Ön sem gondolta volna

Olvasta?

Súlyos baleset érte Schobert Norbi fiát

Magyar Péter

„Öntől idéztem, miniszterelnök úr” – váratlan fordulat a Parlamentben

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szűcs Gábor szerint Magyar Péter félrevezeti az embereket, amikor azt állítja, hogy 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság Közép-Európában. A politikus az IMF és az Eurostat adataira hivatkozott, és szembesítette Magyar Pétert régi kijelentéseivel is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterszűcs gáborEurostatOrszággyűlésszembesítésIMF

Éles hangvételű felszólalásban támadta Magyar Péter kijelentéseit Szűcs Gábor, aki szerint a miniszterelnök nemcsak a nemzetközi statisztikákkal, hanem saját korábbi nyilatkozataival is szembemegy. 

Magyar Péter
Szűcs Gábor kőkeményen szembesítette Magyar Pétert korábbi állításaival (Fotó: Polyák Attila)

A magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban 2010 és 2026 között”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért hamis az az állítás, hogy Magyarország sereghajtó lenne a térségben.

IMF- és Eurostat-adatokkal érvelt

Szűcs Gábor felszólalásában arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter szavait a Fidesz-pártisággal legkevésbé sem vádolható IMF és az Eurostat adatai cáfolják

Mint mondta, amennyiben Közép-Európához soroljuk Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot és Szlovéniát is, úgy a magyar gazdaság teljesítménye ezeknél az országoknál kedvezőbb képet mutat. Szűcs szerint a magyar emberek teljesítménye az elmúlt másfél évtizedben jelentősebb gazdasági növekedést eredményezett, mint amit több szomszédos országban tapasztalni lehetett.

Három ügy, amelyben továbbra sem hajlandó világosan beszélni Magyar Péter

Korábbi idézettel szembesítette Magyar Pétert

A politikus ezt követően egy 2021-es nyilatkozatot idézett fel, amelyben Magyar Péter még pozitívan beszélt az ország helyzetéről, a fiatalok lehetőségeiről, a családtámogatásokról és a hazavándorlásról.

Azt látom, hogy soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon, talán az Európai Unióban sem”

– idézte Szűcs Gábor a miniszterelnök korábbi szavait. A politikus szerint nehezen összeegyeztethető a mostani kritika azokkal a kijelentésekkel, amelyeket Magyar Péter néhány évvel ezelőtt tett. 

A saját pártpolitikai céljai és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál bármilyen más célt az, hogy hazudik az ország állapotára és a magyar emberek teljesítményéről?”

– szegezte végül a miniszterelnöknek a kérdést, aki láthatóan nem viselte jól a szembesítést, ugyanis mutogatással, beszólásokkal próbálta megzavarni a felszólalást.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!