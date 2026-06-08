„Öntől idéztem, miniszterelnök úr” – váratlan fordulat a Parlamentben

Éles hangvételű felszólalásban támadta Magyar Péter kijelentéseit Szűcs Gábor, aki szerint a miniszterelnök nemcsak a nemzetközi statisztikákkal, hanem saját korábbi nyilatkozataival is szembemegy.
A magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban 2010 és 2026 között”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért hamis az az állítás, hogy Magyarország sereghajtó lenne a térségben.
IMF- és Eurostat-adatokkal érvelt
Szűcs Gábor felszólalásában arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter szavait a Fidesz-pártisággal legkevésbé sem vádolható IMF és az Eurostat adatai cáfolják
Mint mondta, amennyiben Közép-Európához soroljuk Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot és Szlovéniát is, úgy a magyar gazdaság teljesítménye ezeknél az országoknál kedvezőbb képet mutat. Szűcs szerint a magyar emberek teljesítménye az elmúlt másfél évtizedben jelentősebb gazdasági növekedést eredményezett, mint amit több szomszédos országban tapasztalni lehetett.
Korábbi idézettel szembesítette Magyar Pétert
A politikus ezt követően egy 2021-es nyilatkozatot idézett fel, amelyben Magyar Péter még pozitívan beszélt az ország helyzetéről, a fiatalok lehetőségeiről, a családtámogatásokról és a hazavándorlásról.
Azt látom, hogy soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon, talán az Európai Unióban sem”
– idézte Szűcs Gábor a miniszterelnök korábbi szavait. A politikus szerint nehezen összeegyeztethető a mostani kritika azokkal a kijelentésekkel, amelyeket Magyar Péter néhány évvel ezelőtt tett.
A saját pártpolitikai céljai és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál bármilyen más célt az, hogy hazudik az ország állapotára és a magyar emberek teljesítményéről?”
– szegezte végül a miniszterelnöknek a kérdést, aki láthatóan nem viselte jól a szembesítést, ugyanis mutogatással, beszólásokkal próbálta megzavarni a felszólalást.