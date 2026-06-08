„Öntől idéztem, miniszterelnök úr” – váratlan fordulat a Parlamentben

Éles hangvételű felszólalásban támadta Magyar Péter kijelentéseit Szűcs Gábor, aki szerint a miniszterelnök nemcsak a nemzetközi statisztikákkal, hanem saját korábbi nyilatkozataival is szembemegy.

Szűcs Gábor kőkeményen szembesítette Magyar Pétert korábbi állításaival (Fotó: Polyák Attila)

A magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban 2010 és 2026 között”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért hamis az az állítás, hogy Magyarország sereghajtó lenne a térségben.

IMF- és Eurostat-adatokkal érvelt

Szűcs Gábor felszólalásában arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter szavait a Fidesz-pártisággal legkevésbé sem vádolható IMF és az Eurostat adatai cáfolják

Mint mondta, amennyiben Közép-Európához soroljuk Csehországot, Szlovákiát, Horvátországot és Szlovéniát is, úgy a magyar gazdaság teljesítménye ezeknél az országoknál kedvezőbb képet mutat. Szűcs szerint a magyar emberek teljesítménye az elmúlt másfél évtizedben jelentősebb gazdasági növekedést eredményezett, mint amit több szomszédos országban tapasztalni lehetett.