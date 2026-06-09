Az Országgyűlés keddi ülésén is lemondhatunk egy kis szuverenitásról

Az Országgyűlés kedden tárgyalja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, amely a hivatal azonnali felszámolását, a folyamatban lévő eljárások lezárását és a kapcsolódó jogszabályok hatályon kívül helyezését is tartalmazza – írta a Magyar Nemzet kedden.
A lap a parlamenti ülés napirendjét idézve megjegyzi:
- a képviselők megkezdik a tiszás Melléthei-Barna Márton által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját,
- megvitatják a politikai reklámok visszaszorításáról,
- a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról,
- valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.
A tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslat a VIII. kerületnek ad korábbi állami tulajdonú ingatlnaokat is.
Az Országgyűlés sem tudja kitörölni az önrendelkezés iránti vágyat a magyar patrióták szívéből
Korábban lapunk megírta, Lánczi Tamás, a Hivatal elnöke szerint Magyar Péteréknek nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. A kezdetektől fogva nyilvánvaló a szándék,
egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből."