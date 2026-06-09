Az Országgyűlés keddi ülésén is lemondhatunk egy kis szuverenitásról

Az Országgyűlés kedden tárgyalja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, amely a hivatal azonnali felszámolását, a folyamatban lévő eljárások lezárását és a kapcsolódó jogszabályok hatályon kívül helyezését is tartalmazza – írta a Magyar Nemzet kedden.

Magyar Péter szerint egy kis szuverenitásról le kellene mondani, akár az Országgyűlés mai ülésnapján is

Fotó: Polyák Attila

A lap a parlamenti ülés napirendjét idézve megjegyzi:

a képviselők megkezdik a tiszás Melléthei-Barna Márton által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját,

megvitatják a politikai reklámok visszaszorításáról,

a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról,

valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.

A tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslat a VIII. kerületnek ad korábbi állami tulajdonú ingatlnaokat is.