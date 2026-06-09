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országgyűlés

Az Országgyűlés keddi ülésén is lemondhatunk egy kis szuverenitásról

22 perce
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Egyéb törvényjavaslatok mellett a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is tárgyalja a parlament mai ülése. Ahogyan korábban megírtuk, úgy tűnik, Magyar Péteréknek nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. Az Országgyűlés mai tárgyalási napja is tartogathat meglepetéseket.
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országgyűlésszuverenitástörvényjavaslatMagyar Péter

Az Országgyűlés kedden tárgyalja a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot, amely a hivatal azonnali felszámolását, a folyamatban lévő eljárások lezárását és a kapcsolódó jogszabályok hatályon kívül helyezését is tartalmazza – írta a Magyar Nemzet kedden.

Magyar Péter szerint egy kis szuverenitásról le kellene mondani, akár az Országgyűlés mai ülésnapján is, Magyar Péter szerint egy kis szuverenitásról le kellene mondani, parlamenti ülés, Országgyűlés, parlamentiülés, Az országgyűlé plenáris ülése, Azországgyűléplenárisülése, 2026.06.08.
Magyar Péter szerint egy kis szuverenitásról le kellene mondani, akár az Országgyűlés mai ülésnapján is
Fotó: Polyák Attila

A lap a parlamenti ülés napirendjét idézve megjegyzi:

  • a képviselők megkezdik a tiszás Melléthei-Barna Márton által benyújtott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját,
  • megvitatják a politikai reklámok visszaszorításáról,
  • a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról,
  • valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot is.

A tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslat a VIII. kerületnek ad korábbi állami tulajdonú ingatlnaokat is.

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Korábban lapunk megírta, Lánczi Tamás, a Hivatal elnöke szerint Magyar Péteréknek nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. A kezdetektől fogva nyilvánvaló a szándék,

egy állami szerv ugyan megszüntethető, de a szuverenitás eszményét és az önrendelkezés iránti vágyat soha nem lehet kitörölni a magyar patrióták szívéből."

 

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