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Magyar Péter lukra futott: ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül 

Sport

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Takács Péter

Magyar Péter lukra futott: ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül 

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Durva személyeskedéssel reagált Takács Péter szakmai bejegyzésére a miniszterelnök. Magyar Péter gúnyos megjegyzésére az egykori egészségügyi államtitkár Facebook-videóban reagált: mint fogalmazott, „ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül.”
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Takács PéteregészségügyTisza-kormányMagyar Péter

Magyar Péter nem csípi, ha számokkal és tényekkel zavarják össze – hívta fel a figyelmet Takács Péter. A fideszes képviselő, egykori egészségügyi államtitkár Facebook-videójában emlékeztetett, délelőtt kitett egy posztot arról, hogy hány milliárd forintot költött az Orbán-kormány kizárólag a kórházi klímák karbantartására. Mint mondta, a miniszterelnök erre ócska, durva személyeskedéssel reagált. 

Magyar Péter durva személyeskedéssel reagált Takács Péter egy szakmai bejegyzésére (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter durva személyeskedéssel reagált Takács Péter egy szakmai bejegyzésére (Fotó: Havran Zoltán)

– Láttam, hogy reagált a valaha volt legrosszabb, legpökhendibb, legkivagyibb, egyszóval fideszes egészségügyi államtitkár, az Országgyűlés Vágója és Tinder-szakértője Takács Péter – fogalmazott a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Takács Péter rámutatott:

Ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül.

–  Legalább újíthatna egy kicsit miniszterelnök úr, kreatív fi ön, mondjon néhány új jelzőt is velem kapcsolatban, ezeket már mind hallottuk – üzente Magyar Péternek a képviselő. 

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