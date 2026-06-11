Magyar Péter lukra futott: ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül 

Magyar Péter nem csípi, ha számokkal és tényekkel zavarják össze – hívta fel a figyelmet Takács Péter. A fideszes képviselő, egykori egészségügyi államtitkár Facebook-videójában emlékeztetett, délelőtt kitett egy posztot arról, hogy hány milliárd forintot költött az Orbán-kormány kizárólag a kórházi klímák karbantartására. Mint mondta, a miniszterelnök erre ócska, durva személyeskedéssel reagált.

Magyar Péter durva személyeskedéssel reagált Takács Péter egy szakmai bejegyzésére (Fotó: Havran Zoltán)

– Láttam, hogy reagált a valaha volt legrosszabb, legpökhendibb, legkivagyibb, egyszóval fideszes egészségügyi államtitkár, az Országgyűlés Vágója és Tinder-szakértője Takács Péter – fogalmazott a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Takács Péter rámutatott:

Ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül.

– Legalább újíthatna egy kicsit miniszterelnök úr, kreatív fi ön, mondjon néhány új jelzőt is velem kapcsolatban, ezeket már mind hallottuk – üzente Magyar Péternek a képviselő.