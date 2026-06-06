Újabb minisztériumban jöhetnek elbocsátások

Leépítéseket helyezett kilátásba a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál a tárca vezetője, Tarr Zoltán, aki pénteken megtartotta az első állománygyűlést – írta a Magyar Nemzet. Magyar Péter kultuszminisztere követi a Tisza-kormány taktikáját, a Külügyminisztérium eljárásához hasonlóan az emberséges humánpolitikáról kommunikál, majd durva tisztogatásokat helyez kilátásba. Úgy tűnik, hogy a tiszás kettős beszéd nem csak a kampányra volt jellemző, hanem kormányzati szerepben is megtartják a bevált módszert.

Magyar Péter kultuszminisztere, Tarr Zoltán a munkatársai előtt még kedves, partnerséget ígérő politikusként szólalt meg, a közösségi médiában viszont már arról beszélt, hogy nem lát mindenkit szívesen az általa irányított intézményben (forrás: Facebook/Tarr Zoltán)

A Magyar Nemzet idézi Tarr Zoltántól:

Azoknak, akik aktívan részt vettek a magyar kultúra politikai kisajátításában, megcsonkításában és átpolitizálásában, nincs helyük ebben az új rendszerben"

Mindez viszont ellentmondásban van a minisztériumi állománygyélésen elhangzott mézes-mázos mondatokkal, amelyek arról biztosították a dolgozókat, hogy mindannyiukra partnerként tekintenek. Úgy tűnik, hogy Tarr fenyegető hangvételű nyilatkozata a várható tisztogatás előszele.