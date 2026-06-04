Egy dolgot tudtunk meg az indulatos Magyar Pétertől Berlinben – íme

„A berlini látogatásból egy dolgot tudtunk meg: Magyar Péter elégedetlen Sulyok Tamással” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Takács Péter, aki szerint a miniszterelnök németországi útjának ez volt a legfontosabb üzenete.

Magyar Péter Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A politikus úgy véli, hogy a berlini látogatás során nem a kétoldalú kapcsolatok vagy a kormányzás kérdései kerültek a középpontba, hanem Magyar Péter újabb támadása a köztársasági elnökkel szemben. Takács Péter szerint ezt Friedrich Merz német kancellár is kénytelen volt végighallgatni, noha láthatóan nem ez érdekelte.

Magyar Péter stílusa Nyugat-Európában nem megszokott

A fideszes politikus arról is beszélt, hogy a német újságírók számára is meglepő lehetett a miniszterelnök indulatos hangvétele. Szerinte Nyugat-Európában nem megszokott, hogy egy kormányfő ilyen módon támadja saját országának köztársasági elnökét.

Takács Péter ezt követően a Tisza Párt parlamenti munkáját is bírálta.

Felidézte, hogy a párt frakcióvezetője arra szólította fel az országgyűlési képviselőket, hogy az emberek mindennapi problémáit érintő ügyekkel foglalkozzanak. Erre reagálva azt mondta: ehhez először olyan javaslatokat kellene benyújtani, amelyek valóban a hétköznapi emberek életét érintik.

A politikus szerint a Tisza Párt eddigi kezdeményezései nem ebbe az irányba mutatnak.

Példaként említette a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését előkészítő alkotmánymódosítást, valamint a köztársasági elnök elmozdítására irányuló törekvéseket. Emellett bírálta azt a javaslatcsomagot is, amely az országgyűlési képviselők, illetve munkatársaik fizetésének csökkentését célozza.

Takács Péter szerint ezek a témák nem adnak választ az emberek mindennapi problémáira. A politikus ezért arra biztatta a Tisza Párt frakcióvezetőjét, hogy olyan törvényjavaslatokat nyújtsanak be, amelyek közvetlenül érintik a magyarok életét. Hozzátette: amennyiben ilyen kezdeményezések érkeznek, szívesen folytatnak érdemi szakpolitikai vitákat az Országgyűlésben.