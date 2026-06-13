Magyar Péter nem bírt magával, ismét rátört a szereplési kényszer

„Magyar Péter tegnap azt ígérte, hogy olyan információkat hoz nyilvánosságra, amelyek alapján a szombati »Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik«. Ezzel is igyekszik azt elérni, hogy a mai nap ne a Fidesz kongresszusáról, hanem róla szóljon” – hívta fel a figyelmet Deák Dániel közösségi oldalán.

Magyar Péter bejelentése nem véletlen, figyelemeltereléssel próbálkozik (Fotó: Havran Zoltán)

A miniszterelnök a mai sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy szerinte az Orbán-kormány kommunikációjával szemben 2024 nyarán folyamatos egyeztetés folyt a kormányban arról, hogyan valósítsák meg a migránsok befogadását, és hogyan hozzanak létre migránstábort. Magyar Péter egy titkos kormányhatározatot is bemutatott, amely szerint az Orbán-kormány migránstábort akart építtetni Vitnyéden.

Magyar Péternek megengedőbb lesz a migránspolitikája

A politikai elemző úgy véli, Magyar Péter ezzel a lépéssel a Fidesz kongresszusa mellett arról is el akarja terelni a figyelmet, hogy pénteken hatályba lépett az uniós migrációs paktum, miután megállapodott Ursula von der Leyennel annak magyarországi bevezetéséről.

Az tehát lehet, hogy az Orbán-kormány megfontolt minden eshetőséget a migráció ügyében, de tény, hogy Magyarország migrációs szabályozása eddig a legszigorúbb volt az egész Európai Unióban, és ennek köszönhetően egyetlen illegális migráns sem jutott be az országba. Sőt, Magyarországot meg is büntették a szigorú szabályozás miatt

– emelte ki, majd rámutatott: ehhez képest a Magyar Péter vezette új kormány uniós megállapodásának köszönhetően az eddigi illegális migráció legalizálva lett, sokkal megengedőbb migrációs politika jön Magyarországon, mint eddig.

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