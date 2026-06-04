Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kivonul Magyarországról az egyik legnagyobb futárcég – exkluzív információk

Olvasta?

Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Magyar Péter

Íme a milliárdos, aki csalt a Tisza győzelméért

17 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Holló Gábor, a Hírkereső nevű oldal tulajdonosa vallotta be egy vele készült interjúban, hogy évek óta tudatosan manipulálja a különböző sajtótermékek oldalinak elérését. A jobboldaliakat lecsavarta, a baloldaliakat pedig fel, mert elmondása szerint nagyon bosszantotta a 2022-es választás eredménye. A Magyar Péter javára csalást elkövető milliárdost mutatja be az Ellenpont.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterHírkeresőHolló GáborTiszacsalás

A hvg-nek nyilatkozva ismerte be Holló Gábor, a Hírkereső nevű oldal tulajdonosa, hogy éveken keresztül manipulálta a különböző oldalak cikkeinek elérését. A jobboldali portálokét csökkentette, a baloldaliakét növelte-mindezt azért, hogy a Fidesz veszítsen a választáson – idézi fel az eseményt az Ellenpont, amely a botrányos interjú hatására készített bemutató anyagot a a Magyar Péter javára csalást elkövető milliárdosról.

Magyar Péter
Holló Gábor, a Hírkereső nevű oldal tulajdonosa beismerte, hogy éveken keresztül manipulálta a különböző oldalak cikkeinek elérését, amellyel hozzájárult Magyar Péter pártjának győzelméhez (forrás: Forbes)

Holló ráadásul azt is beismerte, hogy nem csak a saját oldalát, de a Google-t is manipulálni tudta a tevékenységével. Mindezt tetézi, hogy az általa hátrányosan befolyásolt lapok fizettek neki a szolgáltatásért, így felvetődik, hogy amit művelt és amivel most dicsekszik, az kimerít bizonyos büntetőjogi tényállásokat is.

Ciprusi offshore céggel és Sorosékkal társul Magyar Péter támogatója

Holló 2010-ben döntött a távozás mellett, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldal bukni fog, és tudvalévő volt, hogy a helyét a Fidesz-KDNP fogja átvenni. A változásnak elébe menve az üzletember összecsomagolt, és kétlaki életmódra váltott: részben Las Vegasban, részben Magyarországon folytatta életét. Ezt azzal indokolta, hogy már egyébként is több időt töltött az amerikai éjszakai élet fővárosában, mint Magyarországon, és egyébként is "jött a választás, féltem attól, hogy a Fidesz csinál valami olyat, ami nem fog tetszeni, és nem akartam, hogy ez elvegye a jókedvemet".

Még tett néhány kísérletet a magyar üzleti életben, de hamarosan felhagyott szinte mindennel. Utolsó próbálkozása az Origo megvásárlására tett kísérlet volt 2015-ben, miután ismertté vált, hogy az addigi tulajdonos, a Telekom meg kíván válni a veszteséges hírportáltól. Az üzlet végül meghiúsult, Holló pedig azóta minden üzleti tevékenységét felfüggesztette – természetesen a Hírkereső működtetésén kívül, ami továbbra is szép, évi többszáz millió forintos profitot termel neki.

Hogy Hollónak kapcsolata van a baloldallal, azt nemcsak a 2010-es kiköltözéséről szóló nyilatkozata látszik alátámasztani, hanem üzleti érdekeltségei is. Ugyanis a Hírkereső portál működéséért felelős Híreső Kft. egyik tulajdonosa a Newsearch Limited nevű ciprusi offshore cég, amelynek vezető tisztségviselője Ioannis Ioannou ciprusi származású befektetési bankár. Ioannou ugyanis tagja a nemzetközi baloldali közgazdászokat tömörítő Világgazdasági Fórumnak, emellett publikált Soros György lapjába, a Project Syndicate-be is, amely szerint Európában népességcserét kell végrehajtani.

A Holló Gábor által bevallott csaló módszer részleteiről, a milliárdos politikai nézeteiről és kapcsolatairól itt olvashatja az Ellenpont cikkét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!