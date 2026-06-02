Mi van most az uniós pénzekkel? Miről beszél Magyar Péter? Mindent elmondunk

Több milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról beszélt Magyar Péter Brüsszelben, miközben a Politico szerint még nincs végleges megállapodás. A kormány sikerről, a Fidesz titkos alkukról beszél. Össze szedtük, hogy mit lehet tudni az uniós pénzek hazahozataláról.
Magyar Péter brüsszeli tárgyalása után arról beszélt, hogy sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal, és összesen mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. A miniszterelnök ezt történelmi jelentőségű eredménynek nevezte.

Magyar Péter

A vállalások között több konkrét lépés is szerepelt, 

  • a kormány csatlakozna az Európai Ügyészséghez, 
  • szigorítaná a korrupcióellenes szabályokat, 
  • átalakítaná a vagyonnyilatkozati rendszert, 
  • valamint megerősítené az ellenőrzési mechanizmusokat. 

Magyar Péter szerint ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom, és megérkezzenek a források.

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a pénzt gazdaságélénkítésre, közszolgáltatások fejlesztésére és a vállalkozások támogatására fordítanák. Emellett hangsúlyozta: 

a megállapodás kizárólag a Magyarországnak járó pénzekről szól, más politikai kérdések nem képezték a tárgyalások részét.

Ursula von der Leyen szerint valóban történt előrelépés, és több területen megállapodás körvonalazódott. A Bizottság elnöke kiemelte a korrupcióellenes reformokat, a beruházásokat és a kohéziós források egy részének felszabadítását.

A brüsszeli álláspont azonban egy fontos ponton árnyalja a képet: 

a források tényleges kifizetéséhez a vállalt reformokat végre is kell hajtani.

 Több intézkedést jogszabályba kell foglalni, és az Európai Bizottság csak ezek teljesülése után utalhat pénzt.

Magyar Péter a rendőrséggel fenyegette azt, aki nem értett vele egyet a Sándor-palotánál

 

A brüsszeli Politico ennél is tovább ment: a lap szerint egyelőre nem született végleges megállapodás a pénzek kifizetéséről.

A beszámoló szerint a felek csupán egy politikai keretmegállapodásban egyeztek meg, amely kijelöli az utat a későbbi források felé. Egy uniós tisztviselőre hivatkozva azt írták: 

konkrét kifizetésről nincs szó, a pénz csak akkor érkezik meg, ha Magyarország teljesíti a feltételeket.

A lap szerint ráadásul nem teljesen világos, pontosan milyen vállalásokat tett a magyar kormány, és milyen határidőkkel kell ezeket végrehajtani.

Orbán Viktor nyilvánosan felszólította a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra a megállapodás részleteit. A Fidesz szerint a legfontosabb kérdés az, hogy Magyar Péter mit ígért cserébe az uniós pénzekért.

A párt álláspontja szerint Brüsszel korábban több feltételt is szabott, amelyek érinthetik 

  • a migrációs politikát, 
  • az adórendszert, 
  • a rezsicsökkentést, 
  • sőt akár a nyugdíjrendszert is. 

A Fidesz szerint csak a teljes megállapodás ismeretében lehet megítélni, milyen árat fizet az ország a forrásokért.

Bóka János szintén kérdéseket fogalmazott meg: 

szerinte nem derült ki, hogy a kormány milyen vállalásokat tett például az adók, a családtámogatások vagy az energiaárak terén.

Az eddig ismert információk alapján több dolog van kibontakozóban. Van egy politikai megállapodás, amely lehetővé teheti az uniós források felszabadítását. A kormány konkrét reformokat ígért, és jelentős összegről beszél. Ugyanakkor az is látszik, hogy a pénz még bőven nem érkezett meg, és a kifizetés komoly feltételekhez kötött, amiknek a kivitelezése nem egyik napról a másikra fog megtörténni. A részletek jelentős része nem ismert, különösen az, hogy pontosan milyen kötelezettségeket vállalt Magyarország.

