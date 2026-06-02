Mi van most az uniós pénzekkel? Miről beszél Magyar Péter? Mindent elmondunk

Magyar Péter brüsszeli tárgyalása után arról beszélt, hogy sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal, és összesen mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. A miniszterelnök ezt történelmi jelentőségű eredménynek nevezte.

A vállalások között több konkrét lépés is szerepelt,

a kormány csatlakozna az Európai Ügyészséghez,

szigorítaná a korrupcióellenes szabályokat,

átalakítaná a vagyonnyilatkozati rendszert,

valamint megerősítené az ellenőrzési mechanizmusokat.

Magyar Péter szerint ezek a lépések szükségesek ahhoz, hogy helyreálljon a bizalom, és megérkezzenek a források.

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy a pénzt gazdaságélénkítésre, közszolgáltatások fejlesztésére és a vállalkozások támogatására fordítanák. Emellett hangsúlyozta:

a megállapodás kizárólag a Magyarországnak járó pénzekről szól, más politikai kérdések nem képezték a tárgyalások részét.

Ursula von der Leyen szerint valóban történt előrelépés, és több területen megállapodás körvonalazódott. A Bizottság elnöke kiemelte a korrupcióellenes reformokat, a beruházásokat és a kohéziós források egy részének felszabadítását.

A brüsszeli álláspont azonban egy fontos ponton árnyalja a képet:

a források tényleges kifizetéséhez a vállalt reformokat végre is kell hajtani.

Több intézkedést jogszabályba kell foglalni, és az Európai Bizottság csak ezek teljesülése után utalhat pénzt.