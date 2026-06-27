Magyar Péter a tisztavatáson: Magyarország most tanulja, mit jelent a szabadság, a rend, a becsület

Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szombati budapesti tisztavató ünnepségén.

Fotó: Éberling András

A kormányfő azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. „Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké” – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és „minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra”.

Fotó: Éberling András

Egy olyan haza mellett köteleződtek el, amely most tanulja, mit jelent a szabadság, a rend, a becsület – jegyezte meg, szerinte a rendfenntartás eddig a hatalom aktuális érdekeit szolgálta. A miniszterelnök szerint egy korszakot kell maga mögött hagynia az országnak. – Szabó Bence százados néhány hónappal ezelőtti kiállásakor azt üzentem a rendvédelmi dolgozóknak, hogy tartsanak ki, most azt üzenem, hogy szolgáljanak becsülettel, merjenek felszólalni, ha törvénytelenséget tapasztalnak – folytatta, hozzátéve, hogy a törvény minden magyar emberé.

Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell mit jelent a haza – a haza emberekből áll – hangsúlyozta Magyar Péter, aki szerint a biztonság nem magától értendő, azt meg kell teremteni.