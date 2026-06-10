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Konfliktus

Macron durván beszólt Putyinnak – mi is csak lestünk

ursula von der leyen

Ilyen az, amikor egy fideszes képviselő egyetért a szélsőséges, magyarellenes Daniel Freunddal

17 perce
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Most már az EP-képviselők is hevesen érdeklődnek a megállapodás iránt, amit Ursula von der Leyen és a magyar kormányfő kötött az uniós források felszabadítása ügyében. Hogy politikai megállapodás született, vagy konkrét vállalások, azt nem lehet tudni és hogy miben maradtak, azt Magyar Péter sem kötötte az orrunkra.
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ursula von der leyenmegállapodásuniós forrásokpaktumeurópai bizottságMagyar Péter

Ilyen sem volt még! Egyetértek Daniel Freunddal és más Orbán-ellenes EP-képviselőkkel. Ők is látni szeretnék, miben állapodott meg Magyar Péter és Ursula von der Leyen. Hozzák nyilvánosságra a titkos paktum részleteit! – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője szerdán Facebook oldalán.

Amit Magyar Péter eltitkol, azt az Európai Bizottságtól fogja beszerezni a magyar ellenzék, BRUSSELS, BELGIUM - MAY 29: Hungarian Prime Minister Peter Magyar (L) meets with European Commission President Ursula von der Leyen (R) in Brussels, Belgium, on May 29, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Amit Magyar Péter eltitkol, azt az Európai Bizottságtól fogja beszerezni a magyar ellenzék
Fotó: AFP

A képviselő azzal kapcsolatban fejezte ki egyetértését, hogy

a mai napig nem lehet tudni, miben állapodott meg brüsszeli találkozójukon Magyar Péter és Ursula von der Leyen.

A tét az uniós források felszabadítása volt, de ennek minden bizonnyal megkérték az árát.

Mutatjuk a horrorlistát, amit Brüsszel követel az EU-s pénzek hazahozataláért cserébe

Ahogyan korábban lapunk is megírta,

uniós pénz még nincs, viszont a Tisza-kormány kapott egy terjedelmes követeléslistát Brüsszelből, hogy miket kell teljesítenie a forrásokért cserébe.

Magyar Péter erről nem beszélt, és továbbra is titkolja a megállapodás részleteit. Továbbra is számos kérdés övezi azt a politikai megállapodást, amelyet együtt jelentett be Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós források ügyében. A megállapodás részleteiről azóta sem került nyilvánosságra érdemi információ.

Amit Magyar Péter eltitkol, azt az Európai Bizottságtól fogja beszerezni a magyar ellenzék

Dokumentumkiadási kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz Bóka János,

hogy kiderüljön, milyen megállapodást kötött Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós pénzek ügyében. A korábbi EU-ügyi miniszter szerint

a magyar embereknek joguk van tudni, milyen politikai vállalások állnak az uniós pénzek mögött,

ezért az összes kapcsolódó dokumentum, jegyzőkönyv és megállapodás nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte.

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