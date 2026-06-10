Ilyen az, amikor egy fideszes képviselő egyetért a szélsőséges, magyarellenes Daniel Freunddal

Ilyen sem volt még! Egyetértek Daniel Freunddal és más Orbán-ellenes EP-képviselőkkel. Ők is látni szeretnék, miben állapodott meg Magyar Péter és Ursula von der Leyen. Hozzák nyilvánosságra a titkos paktum részleteit! – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője szerdán Facebook oldalán.
A képviselő azzal kapcsolatban fejezte ki egyetértését, hogy
a mai napig nem lehet tudni, miben állapodott meg brüsszeli találkozójukon Magyar Péter és Ursula von der Leyen.
A tét az uniós források felszabadítása volt, de ennek minden bizonnyal megkérték az árát.
Ahogyan korábban lapunk is megírta,
uniós pénz még nincs, viszont a Tisza-kormány kapott egy terjedelmes követeléslistát Brüsszelből, hogy miket kell teljesítenie a forrásokért cserébe.
Magyar Péter erről nem beszélt, és továbbra is titkolja a megállapodás részleteit. Továbbra is számos kérdés övezi azt a politikai megállapodást, amelyet együtt jelentett be Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós források ügyében. A megállapodás részleteiről azóta sem került nyilvánosságra érdemi információ.
Amit Magyar Péter eltitkol, azt az Európai Bizottságtól fogja beszerezni a magyar ellenzék
Dokumentumkiadási kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz Bóka János,
hogy kiderüljön, milyen megállapodást kötött Magyar Péter és Ursula von der Leyen az uniós pénzek ügyében. A korábbi EU-ügyi miniszter szerint
a magyar embereknek joguk van tudni, milyen politikai vállalások állnak az uniós pénzek mögött,
ezért az összes kapcsolódó dokumentum, jegyzőkönyv és megállapodás nyilvánosságra hozatalát kezdeményezte.