Ilyen az, amikor egy fideszes képviselő egyetért a szélsőséges, magyarellenes Daniel Freunddal

Ilyen sem volt még! Egyetértek Daniel Freunddal és más Orbán-ellenes EP-képviselőkkel. Ők is látni szeretnék, miben állapodott meg Magyar Péter és Ursula von der Leyen. Hozzák nyilvánosságra a titkos paktum részleteit! – írta Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője szerdán Facebook oldalán.

Amit Magyar Péter eltitkol, azt az Európai Bizottságtól fogja beszerezni a magyar ellenzék

Fotó: AFP

A képviselő azzal kapcsolatban fejezte ki egyetértését, hogy

a mai napig nem lehet tudni, miben állapodott meg brüsszeli találkozójukon Magyar Péter és Ursula von der Leyen.

A tét az uniós források felszabadítása volt, de ennek minden bizonnyal megkérték az árát.