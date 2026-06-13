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Tisza-kormány

Magyar Péter belügyminisztere kinevezte a titkosszolgálatok új vezetőit

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Új vezetőket neveztek ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére, miután a Belügyminisztérium bejelentette a személyi változásokat. Magyar Péter miniszterelnök egy nappal korábban felmentette a titkosszolgálatok több vezetőjét, köztük az AH és az NBSZ főigazgatóit.
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Tisza-kormánynemzetbiztonsági szakszolgálatAlkotmányvédelmi Hivatal

Pósfai Gábor belügyminiszter kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) új vezetőit – hívta fel a figyelmet szombaton a Belügyminisztérium. A tárca közleményében azt írta, Tóth Szabolcs dandártábornokot az Alkotmányvédelmi Hivatal állományából a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat állományába helyezik és megbízzák az NBSZ főigazgatói feladatainak ellátásával.

Magyar Péter miniszterelnök még pénteken mentette fel tisztségéből a titkosszolgálatok előző vezetőit (Forrás: Facebook)
Magyar Péter miniszterelnök még pénteken mentette fel tisztségéből a titkosszolgálatok előző vezetőit (Forrás: Facebook)

Annus Zsolt Antal alezredest a Nemzeti Információs Központ (NIK) állományából az AH állományába helyezik át és megbízzák annak főigazgatói feladatainak ellátásával. Annus Zsolt Antalt a Belügyminiszter ezredesi rendfokozatba lépteti elő. A kinevezések június 14-től hatályosak.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök még pénteken – június 13-ai hatállyal – mentette fel tisztségéből Bárdos Szabolcsot, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal főigazgatóját, Kiss Csabát, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, valamint Tajti Norbertet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját.

 

 

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