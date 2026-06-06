Rétvári Bence: Magyar Péter továbbra is uszít, a Tisza-kormány pedig csak Facebookon kormányoz

Súlyos kritikát fogalmazott meg a Tisza-kormánnyal és Magyar Péterrel szemben Rétvári Bence. A KDNP politikusa szerint az új kabinet az első hetekben inkább kommunikál, mint kormányoz, miközben veszélyes háttéralkuk is körvonalazódhatnak Brüsszellel.
Rétvári Bence a Magyar Nemzetnek elmondta, Magyar Péter a választási győzelem után sem változtatott stílusán. A KDNP politikusa úgy látja, hogy a Tisza Párt elnöke a parlamentben is ugyanazt a személyeskedő és támadó hangnemet használja, amely a kampányát is jellemezte.
A kormánypárti politikus szerint a Tisza kétharmados többséggel kezdhette volna meg a tényleges kormányzást, ehelyett azonban a politikai ellenfelek támadására helyezi a hangsúlyt.
Botrány a parlamentben
Rétvári felidézte a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel történt összetűzését is. Elmondása szerint az abortuszok számáról szóló vita során helyesbítette a miniszter állítását, mire szerinte indulatos reakciót kapott.
A KDNP politikusa hangsúlyozta: az abortuszok száma az elmúlt másfél évtizedben jelentősen csökkent, és ebben szerepe volt a szívhangrendeletnek is.
Brüsszeli alku állhat a háttérben?
Az egyik legsúlyosabb állítás a migrációs paktum kapcsán hangzott el. Rétvári szerint fennáll a veszélye annak, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen között háttérmegállapodás született.
A KDNP-s képviselő azt mondta: miközben a Tisza korábban igyekezett kerülni a migrációs paktum témáját, az Európai Bizottság elnöke világossá tette, hogy Magyarországnak végre kell hajtania az uniós döntést.
Rétvári szerint különösen aggasztó, hogy a megállapodás részletei nem nyilvánosak.
„Facebook-kormányzás zajlik”
A volt államtitkár szerint az első parlamenti hetek legnagyobb problémája, hogy a Tisza-kormány alig nyújtott be törvényjavaslatokat.
Mint fogalmazott, az első hetekben szinte egyáltalán nem indult be a törvényalkotási munka, miközben a közösségi médiában folyamatos a politikai kommunikáció.
„A Tisza Pártban Facebook-kormányzás van, valódi kormányzás nincs” – fogalmazott.
Ezért vesztett a Fidesz
A választási vereség okairól szólva Rétvári Bence elismerte, hogy a 16 évnyi folyamatos kormányzás után természetes módon jelentkezett a társadalomban a változás iránti igény.
Szerinte azonban nem a teljes Fidesz-korszakot utasították el a választók, hanem elsősorban az utolsó ciklust.
A korrupciós ügyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: a vádak hatással lehettek az eredményre, ugyanakkor szerinte sok esetben gyorsabban és határozottabban kellett volna reagálni a támadásokra.
Harc a keresztény értékekért
Rétvári szerint a KDNP ellenzékben is ugyanazokat az értékeket képviseli, mint kormányon: a családok védelmét, az életvédelmet és a keresztény kultúra megőrzését.
Kiemelte, hogy a párt már az első hetekben sikeres online kampányt indított a keresztény kultúra alkotmányos védelmének megőrzéséért, és a jövőben is kiállnak majd a szívhangrendelet, valamint a családpolitikai célok mellett.
„Megmutatjuk, milyen a konstruktív ellenzék”
A KDNP politikusa szerint pártja nem fog automatikusan szembemenni minden kormányzati kezdeményezéssel.
„Minden javaslatot támogatni fogunk, ami a magyar embereknek jó” – hangsúlyozta.
Rétvári Bence szerint a következő években a KDNP feladata az lesz, hogy megvédje az elmúlt 16 év eredményeit, miközben konstruktív ellenzékként vesz részt a parlament munkájában.