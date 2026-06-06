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Magyar Péter

Rétvári Bence: Magyar Péter továbbra is uszít, a Tisza-kormány pedig csak Facebookon kormányoz

57 perce
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Magyar Péter a parlamentben is ugyanazt a személyeskedő és megosztó politikát folytatja, amely a kampányát jellemezte – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Rétvári Bence. A KDNP országgyűlési képviselője szerint a Tisza-kormány egyelőre nem kezdte meg érdemben a törvényalkotási munkát, miközben több fontos ügyben, köztük a migrációs paktum kérdésében is komoly aggályok merülnek fel. A politikus a Fidesz választási vereségének okairól, a korrupciós vádakról és a KDNP következő évekre szóló terveiről is részletesen beszélt.
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Magyar Péterkormányfidesztisza pártrétvári bence

Súlyos kritikát fogalmazott meg a Tisza-kormánnyal és Magyar Péterrel szemben Rétvári Bence. A KDNP politikusa szerint az új kabinet az első hetekben inkább kommunikál, mint kormányoz, miközben veszélyes háttéralkuk is körvonalazódhatnak Brüsszellel.

Rétvári Bence
Rétvári Bence
Fotó: Facebook/Rétvári Bence

Rétvári Bence a Magyar Nemzetnek elmondta, Magyar Péter a választási győzelem után sem változtatott stílusán. A KDNP politikusa úgy látja, hogy a Tisza Párt elnöke a parlamentben is ugyanazt a személyeskedő és támadó hangnemet használja, amely a kampányát is jellemezte.

A kormánypárti politikus szerint a Tisza kétharmados többséggel kezdhette volna meg a tényleges kormányzást, ehelyett azonban a politikai ellenfelek támadására helyezi a hangsúlyt.

Botrány a parlamentben

Rétvári felidézte a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel történt összetűzését is. Elmondása szerint az abortuszok számáról szóló vita során helyesbítette a miniszter állítását, mire szerinte indulatos reakciót kapott.

A KDNP politikusa hangsúlyozta: az abortuszok száma az elmúlt másfél évtizedben jelentősen csökkent, és ebben szerepe volt a szívhangrendeletnek is.

Brüsszeli alku állhat a háttérben?

Az egyik legsúlyosabb állítás a migrációs paktum kapcsán hangzott el. Rétvári szerint fennáll a veszélye annak, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen között háttérmegállapodás született.

A KDNP-s képviselő azt mondta: miközben a Tisza korábban igyekezett kerülni a migrációs paktum témáját, az Európai Bizottság elnöke világossá tette, hogy Magyarországnak végre kell hajtania az uniós döntést.

Rétvári szerint különösen aggasztó, hogy a megállapodás részletei nem nyilvánosak.

„Facebook-kormányzás zajlik”

A volt államtitkár szerint az első parlamenti hetek legnagyobb problémája, hogy a Tisza-kormány alig nyújtott be törvényjavaslatokat.

Mint fogalmazott, az első hetekben szinte egyáltalán nem indult be a törvényalkotási munka, miközben a közösségi médiában folyamatos a politikai kommunikáció.

„A Tisza Pártban Facebook-kormányzás van, valódi kormányzás nincs” – fogalmazott.

Ezért vesztett a Fidesz

A választási vereség okairól szólva Rétvári Bence elismerte, hogy a 16 évnyi folyamatos kormányzás után természetes módon jelentkezett a társadalomban a változás iránti igény.

Szerinte azonban nem a teljes Fidesz-korszakot utasították el a választók, hanem elsősorban az utolsó ciklust.

A korrupciós ügyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: a vádak hatással lehettek az eredményre, ugyanakkor szerinte sok esetben gyorsabban és határozottabban kellett volna reagálni a támadásokra.

Harc a keresztény értékekért

Rétvári szerint a KDNP ellenzékben is ugyanazokat az értékeket képviseli, mint kormányon: a családok védelmét, az életvédelmet és a keresztény kultúra megőrzését.

Kiemelte, hogy a párt már az első hetekben sikeres online kampányt indított a keresztény kultúra alkotmányos védelmének megőrzéséért, és a jövőben is kiállnak majd a szívhangrendelet, valamint a családpolitikai célok mellett.

„Megmutatjuk, milyen a konstruktív ellenzék”

A KDNP politikusa szerint pártja nem fog automatikusan szembemenni minden kormányzati kezdeményezéssel.

„Minden javaslatot támogatni fogunk, ami a magyar embereknek jó” – hangsúlyozta.

Rétvári Bence szerint a következő években a KDNP feladata az lesz, hogy megvédje az elmúlt 16 év eredményeit, miközben konstruktív ellenzékként vesz részt a parlament munkájában.

 

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