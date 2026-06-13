Magyar Péter már a választás másnapján tudta, hogy elvesztette a következő voksolást

Bocsánatot kérek azért, mert nem tudtuk folytatni a kormányzást – jelentette ki a Fidesz tisztújító kongresszusán Kövér László. Az egykori Házelnök hangsúlyozta: kész elfogadni a politikai ellenfeleik azon kritikáját, hogy nem kormányoztak jól.

Kövér László a posztkommunista baloldal örökösének nevezte a Magyar Péter vezette Tisza Pártot (Fotó: Mediaworks)

De milyen kár, hogy ez másoknak megközelítőleg sem sikerült ennyire

– tette hozzá. Szerinte az új kormány „Ungarische” Péter vezetésével a proletárdiktatúra felé tartanak.

Minden 133 nap után, eljön a 134. is.

– vont történelmi párhuzamot a Tanácsköztársaságra utalva Kövér László, aki szerint egyszer minden gonoszság számonkéretik. A politikus szerint a rendszerváltás befejeződött, azonban Marx „tébolyodott” követői nem tűntek el, csak „ismét színt, alakot és ideológiát váltottak”, utalt a Tisza Pártra és Magyar Péterre. – Ehhez a jövőben alkalmazkodnunk kell - tette hozzá.

Az internet kapcsán arról beszélt, hogy sokkal nehezebb jóra, mint rosszra használni. – Nehéz idők jönnek. Kiárusítják az országot azoknak az érdekköröknek, ahogy azt tették 2010 előtt is. De mi ezt túl fogjuk élni és újra fogjuk építeni az országot – fogalmazott. Kövér László szerint ahogyan Gyurcsány Ferenc 2006-ban, úgy Magyar Péter is már a győztes választás másnapján tudta, hogy elvesztette a következő voksolást. A politikus szerint azonban hosszú és nehéz munkával teli utat kell megtenni, hogy a Fidesznek szavazzanak megint bizalmat a választók.

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