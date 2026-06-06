A Tisza Párt által benyújtott törvényjavaslat egyik legtöbbet hangoztatott eleme a parlamenti képviselők fizetésének 40 százalékos csökkentése, Magyar Péter is rendre haknizik ezzel a kijelentéssel. A javaslat valóban jelentősen mérsékelné a képviselői alapilletményt, a teljes kép azonban ennél összetettebb – világított rá a Magyar Nemzet.

Mutatjuk Magyar Péter újabb átverését: tényleg 40 százalékkal csökkenne a képviselők fizetése? Fotó: Hatlaczki Balázs

A tervezet szerint a képviselői alapdíj számításának alapja változna meg. Míg jelenleg a tiszteletdíj a KSH által megállapított nemzetgazdasági átlagkereset háromszorosa, a javaslat ezt 1,8-szoros szorzóra csökkentené. Matematikailag ez valóban közel 40 százalékos visszaesést jelent az alapilletmény esetében.

A képviselők jelentős része azonban nem csupán alapdíjat kap. A parlamenti rendszerben különböző tisztségekhez és bizottsági tagságokhoz további szorzók kapcsolódnak, amelyeket a törvényjavaslat is fenntartana. A bizottsági tagok, a több bizottságban dolgozó képviselők, valamint a frakcióvezetők és más tisztségviselők magasabb díjazásra lennének jogosultak. Emiatt a tényleges fizetéscsökkenés mértéke jelentősen eltérhet attól függően, hogy egy képviselő milyen feladatokat lát el az Országgyűlésben.

A jelenlegi parlamenti struktúra alapján a 199 képviselő többsége legalább egy bizottság munkájában részt vesz. Mindössze 37 képviselő nem tagja egyetlen bizottságnak sem, 121 képviselő egy, míg 41 képviselő két vagy több bizottságban dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a 40 százalékos csökkentés elsősorban azokra vonatkozhatna, akik semmilyen plusz tisztséget vagy bizottsági feladatot nem látnak el. A képviselők többségénél a változás ennél kisebb lenne.

Erre maga a törvényjavaslat indokolása is utal. A dokumentum szerint a képviselői tiszteletdíjak „10 százaléktól 35 százalékos mértékig” csökkenhetnek, attól függően, hogy az adott képviselő milyen parlamenti pozíciót tölt be.