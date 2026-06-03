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Magyar Péter

5700 milliárd forintot is fizethetnek a magyarok Ukrajna felfegyverzésére

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Magyarország akár 5700 milliárd forintos kötelezettséget is vállalhat Ukrajna támogatásával összefüggésben egy új uniós védelmi finanszírozási konstrukció keretében. Dömötör Csaba arról írt, hogy Magyar Péter hozzájárult ahhoz, hogy az új uniós védelmi alapból visszamenőlegesen megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket más uniós kormányok Ukrajna háborús finanszírozására költöttek.
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Magyar PéterUrsula von der LeyenTisza-kormány

A beszámoló szerint Magyar Péter és Ursula von der Leyen megállapodásának része lehet, hogy Magyarország hozzájárul az új uniós védelmi alap felhasználásához, amelyből visszamenőlegesen is megtéríthetik az Ukrajnának nyújtott katonai támogatások egy részét. Az Ellenpont számításai szerint ez akár 16,2 milliárd eurós, jelenlegi árfolyamon mintegy 5734 milliárd forintos kötelezettségvállalást jelenthet.

Magyar Péter feladhatta az Orbán-kormány vétópolitikáját? (Fotó: AFP)
Magyar Péter feladhatta az Orbán-kormány vétópolitikáját? (Fotó: AFP)

Magyar Péter feladhatta az Orbán-kormány vétópolitikáját?

A Politico arról is írt, hogy Magyarország támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és már június közepén megnyílhat az első tárgyalási fejezet. A lap szerint a magyar álláspont változása után felgyorsulhatnak a csatlakozási tárgyalások.

Magyar Péter ezzel feladhatta az Orbán-kormány korábbi vétópolitikáját, amely egyszerre érintette az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásokat és az ország európai uniós csatlakozásának ügyét. A Politico értesülései alapján a háttérben Ursula von der Leyennel folytatott egyeztetések állhatnak.

 

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