5700 milliárd forintot is fizethetnek a magyarok Ukrajna felfegyverzésére

A beszámoló szerint Magyar Péter és Ursula von der Leyen megállapodásának része lehet, hogy Magyarország hozzájárul az új uniós védelmi alap felhasználásához, amelyből visszamenőlegesen is megtéríthetik az Ukrajnának nyújtott katonai támogatások egy részét. Az Ellenpont számításai szerint ez akár 16,2 milliárd eurós, jelenlegi árfolyamon mintegy 5734 milliárd forintos kötelezettségvállalást jelenthet.

Magyar Péter feladhatta az Orbán-kormány vétópolitikáját? (Fotó: AFP)

Magyar Péter feladhatta az Orbán-kormány vétópolitikáját?

A Politico arról is írt, hogy Magyarország támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és már június közepén megnyílhat az első tárgyalási fejezet. A lap szerint a magyar álláspont változása után felgyorsulhatnak a csatlakozási tárgyalások.