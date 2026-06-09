A dúsgazdag Magyar Péter rátett egy lapáttal az elmúlt évben

Megjelentek az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai, köztük Magyar Péteré is. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnöknek nincsenek anyagi gondjai: továbbra is több nagy értékű ingóság és ingatlan van nevén, de a megtakarításokkal is jól áll – írta a Magyar Nemzet kedden.

Magyar Péter is leadta vagyonnyilatkozatát

Fotó: Polyák Attila

A lap felhívta a figyelmet arra is, hogy

A miniszterelnöknek továbbra is a tulajdonában van