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Magyar Péter

A dúsgazdag Magyar Péter rátett egy lapáttal az elmúlt évben

56 perce
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A miniszterelnök vagyonosodott. Eltűnt egy tartozás, rendezte. Jól fizetett az Európai Parlament. Mint ismert, június 8-ig kellett benyújtaniuk vagyonnyilatkozatukat az új parlamenti képviselőknek, a leadott dokumentumok pedig az Országgyűlés honlapján nyilvánossá is váltak. Magyar Péternek még mindig van mit a tejbe aprítani.
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Magyar Péteringóságvagyonnyilatkozatingatlanbefektetéskészpénz

Megjelentek az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai, köztük Magyar Péteré is. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnöknek nincsenek anyagi gondjai: továbbra is több nagy értékű ingóság és ingatlan van nevén, de a megtakarításokkal is jól áll – írta a Magyar Nemzet kedden.

Magyar Péter is leadta vagyonnyilatkozatát, parlamenti ülés, Országgyűlés, parlamentiülés, 2026.06.08.Magyar Péter, MagyarPéter,
Magyar Péter is leadta vagyonnyilatkozatát
Fotó: Polyák Attila

A lap felhívta a figyelmet arra is, hogy 

A miniszterelnöknek továbbra is a tulajdonában van

  • egy 216 négyzetméteres, Budapest XII. kerületében található ingatlan; 
  • egy ugyanebben a városrészben fekvő 49 négyzetméteres lakóház 
  • és egy 25 négyzetméteres garázs; 
  • valamint egy 7926 négyzetméteres balatonhenyei beépítetlen terület.
A dúsgazdag Magyar Péter rátett egy lapáttal az elmúlt félévben

A vagyonnyilatkozata szerint Magyar Péter visszafizette tartozását

A miniszterelnök új járművet nem vett, de nagy értékű ingóságai között ismét felsorolt

  • egy Volvo XC60-as gépjárművet; 
  • egy Yamaha pianínót; 
  • valamint két darab, egyenként több mint ötmillió feletti értékkel bíró festményt.

Magyar Péternek 10 millió forintja van az Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alapnál az értékpapírban, az OTP Prémium Befektetési jegyben 15 millió, OTP Optima Tőkegarantált Befektetési Jegyben 10 millió, OTP Euro Rövid Kötvényalapban 35 ezer euró, Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralapban 35 ezer eurója van. A miniszterelnöknek továbbra is meg van az egy darab 4iG részvénye is.

Továbbá:

  • készpénzben ötmillió forintot tart,
  • hitelintézeti számlakövetelése 2,3 millió forint,
  • devizában 54 ezer euró.
  • a januárban bejelentetett, valamelyest több mint 9 millió forintos tartozását vagyonnyilatkozata szerint rendezte.

Magyar Péter a bruttó 2,8 millió forintos képviselői tiszteletdíja mellett bruttó 5,4 millió forintot kap miniszterelnökként, de ez csökkenni fog a hétfőn megszavazott törvénymódosítás után.

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