A dúsgazdag Magyar Péter rátett egy lapáttal az elmúlt évben

Megjelentek az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai, köztük Magyar Péteré is. Ebből kiderül, hogy a miniszterelnöknek nincsenek anyagi gondjai: továbbra is több nagy értékű ingóság és ingatlan van nevén, de a megtakarításokkal is jól áll – írta a Magyar Nemzet kedden.
A lap felhívta a figyelmet arra is, hogy
A miniszterelnöknek továbbra is a tulajdonában van
- egy 216 négyzetméteres, Budapest XII. kerületében található ingatlan;
- egy ugyanebben a városrészben fekvő 49 négyzetméteres lakóház
- és egy 25 négyzetméteres garázs;
- valamint egy 7926 négyzetméteres balatonhenyei beépítetlen terület.
A vagyonnyilatkozata szerint Magyar Péter visszafizette tartozását
A miniszterelnök új járművet nem vett, de nagy értékű ingóságai között ismét felsorolt
- egy Volvo XC60-as gépjárművet;
- egy Yamaha pianínót;
- valamint két darab, egyenként több mint ötmillió feletti értékkel bíró festményt.
Magyar Péternek 10 millió forintja van az Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alapnál az értékpapírban, az OTP Prémium Befektetési jegyben 15 millió, OTP Optima Tőkegarantált Befektetési Jegyben 10 millió, OTP Euro Rövid Kötvényalapban 35 ezer euró, Hold 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralapban 35 ezer eurója van. A miniszterelnöknek továbbra is meg van az egy darab 4iG részvénye is.
Továbbá:
- készpénzben ötmillió forintot tart,
- hitelintézeti számlakövetelése 2,3 millió forint,
- devizában 54 ezer euró.
- a januárban bejelentetett, valamelyest több mint 9 millió forintos tartozását vagyonnyilatkozata szerint rendezte.
Magyar Péter a bruttó 2,8 millió forintos képviselői tiszteletdíja mellett bruttó 5,4 millió forintot kap miniszterelnökként, de ez csökkenni fog a hétfőn megszavazott törvénymódosítás után.