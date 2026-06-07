Magyar Péter hárít, és valótlanságokat állít a napokon belül életbe lépő migrációs paktumról

Bár az Orbán-kormány a kezdetektől határozottan ellenezte a reformcsomag több elemét, az uniós döntéshozatali rendszer miatt nem rendelkezett elegendő szavazati súllyal az elfogadás megakadályozásához. Magyar Péter miniszterelnök több nyilvános felszólalásában is kétségbeesetten igyekszik Orbán Viktorra hárítani a felelősséget a kérdésben, aki egyébként korábban a paktum egyes elemeit nemes egyszerűséggel az EU koporsójába beütött újabb szögként írta le – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Magyar Péter a Fideszre tolná a felelősséget
A Fidesz a napokban többször is színvallásra szólította fel Magyar Pétert, követelve: jelentsék be, hogy a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Ehelyett a jelenlegi miniszterelnök két nappal a vita kirobbanása után reagált a felszólításra, voltaképpen kitérő választ adva. A paktumot nem említette posztjában, helyette úgy fogalmazott: a Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, majd hozzátette:
Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is.”
Az Európai Bizottság 2020. szeptember 23-án mutatta be az új migrációs paktumot. A javaslatcsomag célja az volt, hogy a 2015-ös bevándorlási válság után átalakítsa az Európai Unió menekültügyi rendszerét, valamint egyensúlyt teremtsen a tagállami felelősség és a szolidaritás között.
A politikai megállapodás végül 2023 decemberében született meg az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa között, majd az új migrációs paktumot 2024. május 14-én hivatalosan is elfogadták.
A reformcsomagot alkotó rendeletek többsége 2024. június 11-én (a kihirdetést követő huszadik napon) már hatályba lépett jogilag. Az alkalmazásuk azonban – egy kétéves felkészülési időszakot követően – 2026. június 12-én kezdődik meg.
Magyarország miért nem tudta megakadályozni a migrációs paktum elfogadását?
A migrációs paktum legtöbb elemét nem egyhangúsággal, hanem minősített többségi szavazással fogadták el az uniós döntéshozatal során. Ez azt jelenti, hogy hiába szavaz egy vagy néhány tagállam nemmel, ez önmagában nem elegendő a jogszabály elfogadásának megakadályozásához. Magyarország a tárgyalások során végig ellenezte a paktum több elemét, különösen a kötelező szolidaritási mechanizmust.
A végső szavazásokon Magyarország és Lengyelország több alkalommal is nemmel voksolt, ez azonban kevésnek bizonyult a paktum megállításához.
Magyar Péter a közösségi oldalán azt vetette fel, hogy az előző kormány miért nem akadályozta meg a migrációs paktum elfogadását. A miniszterelnök Orbán Viktor felelősségét hangsúlyozta, azonban a nyilvános kommunikációban nyoma sincs, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek felrótta volna ugyanezt. A kérdés hátterében az áll, hogy az Európai Unióban a migrációs és menekültügyi szabályok elfogadása nem egyhangúságot igényelt, így a magyar és a lengyel ellenállás önmagában nem volt elegendő a folyamat megállításához.
Az uniós eljárásrend szerint a jogszabálycsomagról nem az állam- és kormányfők, hanem az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa döntött.
Mi volt az Európai Bizottság célja a javaslatcsomaggal, mi a migrációs paktum lényege, illetve milyen jogszabályokból áll?
Hamarosan lejár a kétéves felkészülési időszak, és 2026. június 12-től az új migrációs és menekültügyi paktum szabályait kötelezően kell alkalmazni az uniós tagállamoknak.
A migrációs paktum egy összesen tíz jogszabályból álló reformcsomag, amely az uniós migrációs és menekültügyi rendszert szinte teljesen átalakítja.
A reformcsomag három fő pillérre épül:
- gyorsabb határellenőrzési és menekültügyi eljárások;
- egységesebb uniós szabályrendszer;
- a tagállamok közötti úgynevezett szolidaritási mechanizmus.
A paktum egyik legfontosabb eleme, hogy a migrációs nyomásnak kitett tagállamok – például Olaszország vagy Görögország – támogatást kaphatnak más uniós országoktól. A támogatás formája lehet menedékkérők átvétele, pénzügyi hozzájárulás vagy egyéb operatív segítségnyújtás. Az uniós intézmények ezt a rendszert „kötelező, de rugalmas szolidaritási mechanizmusként” írják le.
Azok a tagállamok, amelyek nem hajlandóak menedékkérőket átvenni a leginkább terhelt országokból, két opció közül választhatnak:
- fejenként 20 000 eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek minden olyan menedékkérő után, akinek az átvételét nem vállalják;
- vagy operatív támogatást nyújtanak (infrastruktúra, személyzet).
Orbán Viktor mindig a paktum ellen harcolt
A migrációs paktumról szóló brüsszeli politikai alkut követően, a 2023. december 21-i nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor egyértelművé tette a magyar álláspontot: a migrációs paktum elhibázott. Kijelentette továbbá, hogy a csomag egésze rossz, és Magyarország nem fogja végrehajtani a kötelező szolidaritási (kvóta) mechanizmusokat. A volt miniszterelnök számtalanszor felszólalt az Európai Unió bevándorlással kapcsolatos tervei nyomán. A paktum elfogadásának napján így fogalmazott:
A migrációs paktum egy újabb szög az Európai Unió koporsójában.”
2025 decemberében pedig lázadásra szólított fel, és úgy fogalmazott,
Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit.”