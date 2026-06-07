Magyar Péter hárít, és valótlanságokat állít a napokon belül életbe lépő migrációs paktumról

Bár az Orbán-kormány a kezdetektől határozottan ellenezte a reformcsomag több elemét, az uniós döntéshozatali rendszer miatt nem rendelkezett elegendő szavazati súllyal az elfogadás megakadályozásához. Magyar Péter miniszterelnök több nyilvános felszólalásában is kétségbeesetten igyekszik Orbán Viktorra hárítani a felelősséget a kérdésben, aki egyébként korábban a paktum egyes elemeit nemes egyszerűséggel az EU koporsójába beütött újabb szögként írta le – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Mit titkol Magyar Péter a napokon belül életbe lépő új migrációs rendszerről?

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Magyar Péter a Fideszre tolná a felelősséget

A Fidesz a napokban többször is színvallásra szólította fel Magyar Pétert, követelve: jelentsék be, hogy a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Ehelyett a jelenlegi miniszterelnök két nappal a vita kirobbanása után reagált a felszólításra, voltaképpen kitérő választ adva. A paktumot nem említette posztjában, helyette úgy fogalmazott: a Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, majd hozzátette:

Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is.”

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 23-án mutatta be az új migrációs paktumot. A javaslatcsomag célja az volt, hogy a 2015-ös bevándorlási válság után átalakítsa az Európai Unió menekültügyi rendszerét, valamint egyensúlyt teremtsen a tagállami felelősség és a szolidaritás között.

A politikai megállapodás végül 2023 decemberében született meg az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa között, majd az új migrációs paktumot 2024. május 14-én hivatalosan is elfogadták.

A reformcsomagot alkotó rendeletek többsége 2024. június 11-én (a kihirdetést követő huszadik napon) már hatályba lépett jogilag. Az alkalmazásuk azonban – egy kétéves felkészülési időszakot követően – 2026. június 12-én kezdődik meg.

Magyarország miért nem tudta megakadályozni a migrációs paktum elfogadását?

A migrációs paktum legtöbb elemét nem egyhangúsággal, hanem minősített többségi szavazással fogadták el az uniós döntéshozatal során. Ez azt jelenti, hogy hiába szavaz egy vagy néhány tagállam nemmel, ez önmagában nem elegendő a jogszabály elfogadásának megakadályozásához. Magyarország a tárgyalások során végig ellenezte a paktum több elemét, különösen a kötelező szolidaritási mechanizmust.

A végső szavazásokon Magyarország és Lengyelország több alkalommal is nemmel voksolt, ez azonban kevésnek bizonyult a paktum megállításához.

Magyar Péter a közösségi oldalán azt vetette fel, hogy az előző kormány miért nem akadályozta meg a migrációs paktum elfogadását. A miniszterelnök Orbán Viktor felelősségét hangsúlyozta, azonban a nyilvános kommunikációban nyoma sincs, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek felrótta volna ugyanezt. A kérdés hátterében az áll, hogy az Európai Unióban a migrációs és menekültügyi szabályok elfogadása nem egyhangúságot igényelt, így a magyar és a lengyel ellenállás önmagában nem volt elegendő a folyamat megállításához.