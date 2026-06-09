Váratlan helyen találkozna Magyar Péter és Zelenszkij – az is kiderült, hogy hol!

Miközben az Országgyűlés keddi ülésén számos fontos kérdés került napirendre, egy váratlan külpolitikai kijelentés is nagy figyelmet kapott: Magyar Péter elárulta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel nem Budapesten találkozna.

Fotó: Polyák Attila

A Mandiner beszámolója szerint a parlamenti vitában többek között a Szuverenitásvédelmi Hivatal jövőjéről, valamint a politikai reklámok szabályozásáról is szó esett. A napirend előtti felszólalások során Toroczkai László a magyar demokrácia állapotát bírálta, míg a Fidesz és a KDNP politikusai a migrációs paktum és a vendégmunkások ügyében kértek tájékoztatást.

A vita során az is szóba került, hogy a magyar–ukrán kapcsolatokban előrelépés történt. A kormány részéről elhangzott, hogy a szakmai egyeztetések után akár politikai megállapodás is születhet bizonyos kérdésekben.

A felszólalások egyik legérdekesebb mozzanata azonban az volt, amikor kiderült: Magyar Péter nem a magyar fővárosban látná vendégül az ukrán elnököt.

A miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkijjel Beregszászon találkozna, vagyis a kárpátaljai magyarok lakta térségben folytatna egyeztetést.