Magyar Péter döntött a Pride sorsáról: kiderült, lesz-e idén felvonulás

Magyar Péter az RTL Híradónak nyilatkozva kijelentette, hogy a jelenlegi szabályok alapján a megfelelően bejelentett gyülekezéseket meg lehet tartani, ezért az idei Budapest Pride megrendezésének sincs akadálya. A szervezők június 27-re jelentették be a felvonulást a rendőrségen – írja a Mandiner.

Magyar Péter zöld utat adott a Budapest Pride-nak Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A miniszterelnök szavai azért is figyelemre méltók, mert a Pride tavaly komoly politikai és jogi viták középpontjába került.

A rendezvényt végül a fővárosi önkormányzattal együttműködésben tartották meg, miután a rendőrség eredetileg megtiltotta annak megrendezését.

Magyar Péter ugyanakkor nemcsak a felvonulásról beszélt, hanem az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdéséről is. A kormányfő azt mondta,

nyitottak a társadalmi vitára ezekben a témákban, és várják a szakmai szervezetek javaslatait.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a tavalyi Pride-dal összefüggő jogszabályok esetleges módosítását is megvizsgálják, ugyanakkor türelmet kért az érintett kérdések feldolgozásához. Az idei rendezvényt szervező Szivárvány Misszió Alapítvány közlése szerint korábban már keresték a kormányfőt, de egyelőre nem kaptak választ.