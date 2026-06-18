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Ketyeg az óra Magyar Péternek – vasárnapig tisztáznia kell a „Zsolti bácsi-ügyet”

Pócs János

Ketyeg az óra Magyar Péternek – vasárnapig tisztáznia kell a „Zsolti bácsi-ügyet”

35 perce
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Pócs János a Hír TV műsorában úgy fogalmazott, világosan látszik, hogy a Szőlő utcai botrány egy tudatos lejáratókampány volt a fideszes politikusok ellen; miután erre egyre több a bizonyíték, Magyar Péternek állást kell foglalnia a kérdésben és tisztáznia kell a részleteket.
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Pócs JánosHír TVszőlő utcaMagyar Péter

Ultimátumot kapott Magyar Péter a titokzatos „Zsolti bácsi-ügy” miatt, és vasárnapig kapott haladékot a helyzet tisztázására – derült ki a HírTV Napindító című műsorából. Pócs János fideszes országgyűlési képviselő szerint a miniszterelnököt a szerdai kormányülésen számon kérték az elhíresült lejárató kampány miatt, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter határidőt szabott a kormányfőnek, hogy vasárnapig ezt az ügyet tisztáznia kell. 

Magyar Péternek vasárnapig kell tisztáznia a „Zsolti bácsi-ügy” részleteit (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péternek vasárnapig kell tisztáznia a „Zsolti bácsi-ügy” részleteit (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter testvéréig vezethetnek a szálak

A botrány hátterében egy állítólagos négymilliós vesztegetés áll: 

Pócs János szerint megdönthetetlen bizonyítékok vannak arra, hogy a súlyos pedofilvádakat megfogalmazó tanút a Magyar Péter testvéréhez, Magyar Mártonhoz köthető Kontroll portál fizethette le a lejárató interjúért. 

A politikus szerint a rendszerváltás utáni korszak egyik legaljasabb politikai kampánystratégiája omlik éppen össze. A kérdés már csak az, hogy Magyar Péter eleget tesz-e a kapott ultimátumnak a hétvégi határidőig, vagy a robbanó politikai bomba maga alá temeti a pártját.

 

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