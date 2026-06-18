Ketyeg az óra Magyar Péternek – vasárnapig tisztáznia kell a „Zsolti bácsi-ügyet”

Ultimátumot kapott Magyar Péter a titokzatos „Zsolti bácsi-ügy” miatt, és vasárnapig kapott haladékot a helyzet tisztázására – derült ki a HírTV Napindító című műsorából. Pócs János fideszes országgyűlési képviselő szerint a miniszterelnököt a szerdai kormányülésen számon kérték az elhíresült lejárató kampány miatt, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter határidőt szabott a kormányfőnek, hogy vasárnapig ezt az ügyet tisztáznia kell.

Magyar Péternek vasárnapig kell tisztáznia a „Zsolti bácsi-ügy” részleteit (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter testvéréig vezethetnek a szálak

A botrány hátterében egy állítólagos négymilliós vesztegetés áll:

Pócs János szerint megdönthetetlen bizonyítékok vannak arra, hogy a súlyos pedofilvádakat megfogalmazó tanút a Magyar Péter testvéréhez, Magyar Mártonhoz köthető Kontroll portál fizethette le a lejárató interjúért.

A politikus szerint a rendszerváltás utáni korszak egyik legaljasabb politikai kampánystratégiája omlik éppen össze. A kérdés már csak az, hogy Magyar Péter eleget tesz-e a kapott ultimátumnak a hétvégi határidőig, vagy a robbanó politikai bomba maga alá temeti a pártját.