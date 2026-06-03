Magyar Pétert irányba rakják – erről szól a kormányfő külföldi túrája

„Jól mutat a Facebookon Magyar Péter külföldi körútja, vonzza a lájkokat, de nézzük, hogy miről szól valójában” – írta közösségi oldalán Németh Balázs, aki szerint a miniszterelnök európai látogatásai mögött nem egyszerű diplomáciai egyeztetések, hanem politikai elvárások teljesítése húzódhat meg.

Magyar Péter (b) miniszterelnök elvesztette az önuralmát a Friedrich Merz (j) német kancellárral közösen tartott berlini sajtótájékoztatón (Fotó: Jörg Carstensen/Funke Foto Services)

Fotó: Funke Foto Services

A fideszes politikus arra reagált, hogy Magyar Péter az elmúlt időszakban Brüsszelben, Berlinben és Párizsban is tárgyalásokat folytatott, és várhatóan Ukrajnába is ellátogat. Németh Balázs szerint a külföldi körút célja nem csupán a nemzetközi kapcsolatok építése, hanem

annak előkészítése is, hogy a magyar kormány korábbi álláspontjától eltérő döntések szülessenek az ukrajnai háborúval és Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban.

A politikus úgy véli, Magyar Pétert külföldi partnerei olyan irányba terelik, amelynek részeként Magyarország feladhatja semlegességét az orosz–ukrán konfliktusban, nyíltan Ukrajna oldalára állhat, valamint megszüntetheti az ukrán EU-tagságot érintő blokkoló álláspontját.

Magyar Péter és az Ukrajnának szánt uniós támogatás

Emellett szerinte az is a változások része lehet, hogy Magyarország hozzájáruljon az Ukrajnának szánt uniós támogatások növeléséhez.

Németh Balázs szerint a külföldi körút hatásai már most is láthatók.

Mint írja, a magyar kormányfő fokozatosan feladja azokat a korábbi vétókat és ellenállási pontokat, amelyek eddig a magyar érdekek védelmét szolgálták a háború és Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésében.