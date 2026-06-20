A Fidesz szerint „két hónappal a választás után ide jutott az ezer éves államiságára oly' büszke Magyarország. Megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába” – olvasható a Magyar Nemzeten.

Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora, Magyarország árnyék igazságügyi minisztere Forrás: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom

Magyarország árnyék igaszságügyi minisztere a háttérből irányít

A tegnapi volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja. Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak”

– reagált a Fidesz.

Mint ismert Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta:

a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Ab elnöke levette az ügyet a napirendről.

Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek távoznia kell. Szerinte Sulyok Tamás és a mögötte állók