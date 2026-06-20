Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Melléthei-Barna Márton

Magyarország megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába

Tegnap, 12:19
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy hét alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság (Ab) napirendjéről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása. A „Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum” a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot – számolt be a Magyar Nemzet a párt közleményéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Melléthei-Barna MártonPolt PéterMagyar Péter politikájaSulyok TamásMagyar Péter

A Fidesz szerint „két hónappal a választás után ide jutott az ezer éves államiságára oly' büszke Magyarország. Megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába” – olvasható a Magyar Nemzeten.

Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora, Magyarország árnyék igazságügyi minisztere
Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora, Magyarország árnyék igazságügyi minisztere Forrás: Facebook/Mi Hazánk Mozgalom

Magyarország árnyék igaszságügyi minisztere a háttérből irányít

A tegnapi volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja. Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak”

 – reagált a Fidesz.

Mint ismert Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.

Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta: 

a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Ab elnöke levette az ügyet a napirendről.

Magyar Péter miniszterelnök péntek este a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek távoznia kell. Szerinte Sulyok Tamás és a mögötte állók 

„alkotmányos puccskísérlete végképp megbukott.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!