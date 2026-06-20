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Majka

Majka durván nekiment a Mandinernek, a Megafonnak és a Pesti Srácoknak

21 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A közönség előtt üzent a Mandinernek, a Pesti Srácoknak és a Megafonnak Ózd leghíresebb rappere. Majka szerint a jobboldali média nem érdemel együttérzést.
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MajkaPesti Srácokjobboldali média

– Ott rohadjatok meg, ahol vagytok – így üzent Majka a Mandiner, a Megafon és a Pesti Srácok szerkesztőségének. A Hír TV adásában bemutatta a rapper szerint nincs értelme sajnálni a megszűnő szerkesztőségek munkatársait. Az énekes emellett 1956-os forradalomhoz hasonlította az április 12-ei választásokat. 

Majka legutóbbi koncertjén jobboldali lapok ellen uszított (Forrás: Facebook)
Majka legutóbbi koncertjén jobboldali lapok ellen uszított (Forrás: Facebook)

Hangoztatta, nagyon büszke mindenkire, aki elment szavazni, majd elköszönt néhány jobboldali laptól. Először a Mandinert emelte ki, majd utána megemlítette a Pesti Srácokat, valamint a Megafont is. 

„Sajnálhatnánk is titeket ugyan, de ti se sajnáltatok minket, amikor elköltöttetek annyi milliárdot arra, hogy embereket járassatok le

– kiabálta.

Emlékezetes, az ózdi rapper a jobboldal elleni hergelésen túl legutóbb tavaly decemberben hívta fel magára a figyelmet, amikor ittas vezetésen kapták el a rendőrök. Az eset nem is maradt következmények nélkül, a hatóságok járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indítottak ellene büntetőeljárást.

 

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