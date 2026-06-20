Majka durván nekiment a Mandinernek, a Megafonnak és a Pesti Srácoknak

– Ott rohadjatok meg, ahol vagytok – így üzent Majka a Mandiner, a Megafon és a Pesti Srácok szerkesztőségének. A Hír TV adásában bemutatta a rapper szerint nincs értelme sajnálni a megszűnő szerkesztőségek munkatársait. Az énekes emellett 1956-os forradalomhoz hasonlította az április 12-ei választásokat.

Majka legutóbbi koncertjén jobboldali lapok ellen uszított (Forrás: Facebook)

Hangoztatta, nagyon büszke mindenkire, aki elment szavazni, majd elköszönt néhány jobboldali laptól. Először a Mandinert emelte ki, majd utána megemlítette a Pesti Srácokat, valamint a Megafont is.

„Sajnálhatnánk is titeket ugyan, de ti se sajnáltatok minket, amikor elköltöttetek annyi milliárdot arra, hogy embereket járassatok le

– kiabálta.

Emlékezetes, az ózdi rapper a jobboldal elleni hergelésen túl legutóbb tavaly decemberben hívta fel magára a figyelmet, amikor ittas vezetésen kapták el a rendőrök. Az eset nem is maradt következmények nélkül, a hatóságok járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indítottak ellene büntetőeljárást.