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jobboldali média

Kohán Mátyás: Vérzik a szívem a kollégáimért – 60 embert küldenek el a Mandinertől

7 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Tömeges leépítés történt a Mandinernél, derült ki Kohán Mátyás a jobboldali média helyzetéről szóló írásából. A Mandiner szerzője szerint egyszerre volt szükség változásra és egyszerre történt súlyos igazságtalanság, hiszen az átalakítás módja sok értékes szakembert sodort el.
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jobboldali médiaMandiner véleményKohán Mátyásújságíróelbocsátás

A Mandinernél történt elbocsátások után jelent meg az a személyes hangvételű írás, amely nemcsak a leépítésekről, hanem a teljes jobboldali médiatér helyzetéről is kemény megállapításokat fogalmaz meg. Kohán Mátyás szerint mintegy hatvan munkatárs távozott a laptól, köztük olyan szerkesztők, újságírók és videósok is, akik hosszú éveken át meghatározó szerepet töltöttek be a szerkesztőség életében.

Mandiner
Nyílt és húsbavágóan őszinte írásban reagált a Mandiner egyik munkatársa a lapnál történt tömeges leépítésekre. (Forrás: Mandiner.hu)

A szerző szerint nem a jobboldali média léte a probléma

Az írás egyik központi állítása, hogy a politikailag párhuzamos sajtó nem magyar sajátosság, hanem a megosztott társadalmak természetes következménye. 

A szerző szerint sem a kormánykritikus, sem a kormánypárti médiumoktól nem várható teljes politikai semlegesség, a különböző nézőpontok együttes jelenléte azonban biztosíthatja a tájékozódás lehetőségét. 

Kohán Mátyás azt is hangsúlyozza, hogy a magyar médiapiac mérete önmagában nem teszi lehetővé a költséges közéleti újságírási műfajok tisztán piaci alapú működtetését. Véleménye szerint ezért a jövőben is elkerülhetetlen marad valamilyen állami vagy közösségi finanszírozási forma. 

Ilyen a kis médiavásárlási kedvű és lélekszámú nyelvi piacok élete, ezt inkább elfogadni és jól menedzselni érdemes, mintsem demagóg módon kipellengérezni.”

Majka durván nekiment a Mandinernek, a Megafonnak és a Pesti Srácoknak

Évek óta ismert problémákról beszéltek, mégsem történt változás

A szerző felidézi, hogy a jobboldali médiában régóta ismert problémának számítottak a párhuzamosságok, a nehezen fenntartható szerkesztőségi struktúrák és a kreatív megújulás hiánya. Mint írja, sokan már évekkel ezelőtt szükségesnek tartották az átalakítást, ám a rendszer változatlanul működött tovább. Szerinte a mostani helyzet részben ennek a halogatásnak a következménye.

Nagyon jól emlékszem egy beszélgetésemre szemtelenül fiatal újságíró koromban (...) hogy mi minden baj van a jobboldali médiával”

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy az évek során érdemi reformok helyett leginkább a megszokás vitte tovább a rendszert.

Mandiner
Kohán Mátyás, a Mandiner publicistája bírálta azokat is, akik pusztán egzisztenciális okokból, meggyőződés nélkül dolgoztak a rendszerben (Forrás: Facebook/Kohán Mátyás)

A legnagyobb vesztesek az értékteremtő újságírók lehetnek

A publicista külön kitért azokra a kollégákra, akik szerinte szakmai meggyőződésből, az olvasókat szolgálva dolgoztak a jobboldali médiában. Álláspontja szerint éppen ők kerültek most a legnehezebb helyzetbe.

Az írás ugyanakkor bírálja azokat is, akik a szerző szerint pusztán egzisztenciális okokból, meggyőződés nélkül dolgoztak a rendszerben. Úgy véli, az ő tevékenységük jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a jobboldali média egészéről kedvezőtlen kép alakult ki.

De a Mandiner értékes. Az érték mindvégig megmaradt benne – azoké, akik megmaradhattak, és azoké is, akik most távozni kényszerültek.”

– szögezte le Kohán, hozzátéve, hogy bízik abban, hogy a lap a jelenlegi nehézségek ellenére is képes lesz megőrizni szakmai karakterét. A következő időszakot ugyanakkor átmeneti, bizonytalan és komoly kihívásokkal terhelt időszakként írja le, amelyben a Mandiner szerkesztőségének újra meg kell küzdenie olvasói és támogatói bizalmáért.

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