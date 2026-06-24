Kohán Mátyás: Vérzik a szívem a kollégáimért – 60 embert küldenek el a Mandinertől

A Mandinernél történt elbocsátások után jelent meg az a személyes hangvételű írás, amely nemcsak a leépítésekről, hanem a teljes jobboldali médiatér helyzetéről is kemény megállapításokat fogalmaz meg. Kohán Mátyás szerint mintegy hatvan munkatárs távozott a laptól, köztük olyan szerkesztők, újságírók és videósok is, akik hosszú éveken át meghatározó szerepet töltöttek be a szerkesztőség életében.

Nyílt és húsbavágóan őszinte írásban reagált a Mandiner egyik munkatársa a lapnál történt tömeges leépítésekre. (Forrás: Mandiner.hu)

A szerző szerint nem a jobboldali média léte a probléma

Az írás egyik központi állítása, hogy a politikailag párhuzamos sajtó nem magyar sajátosság, hanem a megosztott társadalmak természetes következménye.

A szerző szerint sem a kormánykritikus, sem a kormánypárti médiumoktól nem várható teljes politikai semlegesség, a különböző nézőpontok együttes jelenléte azonban biztosíthatja a tájékozódás lehetőségét.

Kohán Mátyás azt is hangsúlyozza, hogy a magyar médiapiac mérete önmagában nem teszi lehetővé a költséges közéleti újságírási műfajok tisztán piaci alapú működtetését. Véleménye szerint ezért a jövőben is elkerülhetetlen marad valamilyen állami vagy közösségi finanszírozási forma.