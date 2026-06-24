Kohán Mátyás: Vérzik a szívem a kollégáimért – 60 embert küldenek el a Mandinertől

A Mandinernél történt elbocsátások után jelent meg az a személyes hangvételű írás, amely nemcsak a leépítésekről, hanem a teljes jobboldali médiatér helyzetéről is kemény megállapításokat fogalmaz meg. Kohán Mátyás szerint mintegy hatvan munkatárs távozott a laptól, köztük olyan szerkesztők, újságírók és videósok is, akik hosszú éveken át meghatározó szerepet töltöttek be a szerkesztőség életében.
A szerző szerint nem a jobboldali média léte a probléma
Az írás egyik központi állítása, hogy a politikailag párhuzamos sajtó nem magyar sajátosság, hanem a megosztott társadalmak természetes következménye.
A szerző szerint sem a kormánykritikus, sem a kormánypárti médiumoktól nem várható teljes politikai semlegesség, a különböző nézőpontok együttes jelenléte azonban biztosíthatja a tájékozódás lehetőségét.
Kohán Mátyás azt is hangsúlyozza, hogy a magyar médiapiac mérete önmagában nem teszi lehetővé a költséges közéleti újságírási műfajok tisztán piaci alapú működtetését. Véleménye szerint ezért a jövőben is elkerülhetetlen marad valamilyen állami vagy közösségi finanszírozási forma.
Ilyen a kis médiavásárlási kedvű és lélekszámú nyelvi piacok élete, ezt inkább elfogadni és jól menedzselni érdemes, mintsem demagóg módon kipellengérezni.”
Évek óta ismert problémákról beszéltek, mégsem történt változás
A szerző felidézi, hogy a jobboldali médiában régóta ismert problémának számítottak a párhuzamosságok, a nehezen fenntartható szerkesztőségi struktúrák és a kreatív megújulás hiánya. Mint írja, sokan már évekkel ezelőtt szükségesnek tartották az átalakítást, ám a rendszer változatlanul működött tovább. Szerinte a mostani helyzet részben ennek a halogatásnak a következménye.
Nagyon jól emlékszem egy beszélgetésemre szemtelenül fiatal újságíró koromban (...) hogy mi minden baj van a jobboldali médiával”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy az évek során érdemi reformok helyett leginkább a megszokás vitte tovább a rendszert.
A legnagyobb vesztesek az értékteremtő újságírók lehetnek
A publicista külön kitért azokra a kollégákra, akik szerinte szakmai meggyőződésből, az olvasókat szolgálva dolgoztak a jobboldali médiában. Álláspontja szerint éppen ők kerültek most a legnehezebb helyzetbe.
Az írás ugyanakkor bírálja azokat is, akik a szerző szerint pusztán egzisztenciális okokból, meggyőződés nélkül dolgoztak a rendszerben. Úgy véli, az ő tevékenységük jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a jobboldali média egészéről kedvezőtlen kép alakult ki.
De a Mandiner értékes. Az érték mindvégig megmaradt benne – azoké, akik megmaradhattak, és azoké is, akik most távozni kényszerültek.”
– szögezte le Kohán, hozzátéve, hogy bízik abban, hogy a lap a jelenlegi nehézségek ellenére is képes lesz megőrizni szakmai karakterét. A következő időszakot ugyanakkor átmeneti, bizonytalan és komoly kihívásokkal terhelt időszakként írja le, amelyben a Mandiner szerkesztőségének újra meg kell küzdenie olvasói és támogatói bizalmáért.