Márki-Zay megkongatta a vészharangot: itt az egypártrendszer, a Tisza leuralná az önkormányzatokat is

– Nincs a világon olyan ország, ahol a központi hatalom így beleszólna abba, hogy a vásárhelyiek vagy a siófokiak kit választhatnak meg – jegyezte meg az Indexnek adott interjújában Márki-Zay Péter. Hódmezővársárhely polgármesterét, egykori baloldali miniszterelnök-jelöltet többek között arról kérdezték, mit gondol a Tisza polgármesterek cikluskorlátjáról szóló törvényjavaslatáról. A kérdés nagyon aktuális, hiszen mint ismeretes, mára és holnapra rendkívüli ülést hívott össze a tiszás többségű Országgyűlés, ahol szintén egy, a településvezetőket korlátozó döntésről fognak tárgyalni: a fizetésük csökkentéséről és költségtérítésük befagyasztásáról.

A parlament ma tárgyalja a polgármesteri fizetések csökkentését, Márki-Zay Péter szerint ez csak a kezdet (Fotó: Máté Krisztián)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, ennek kapcsán Márki-Zay Péter hamar kifakadt, az Indexnek azonban már jóval visszafogottabban nyilatkozott: mint mondta, nem a fizetéscsökkentést kritizálta, hanem azt a politikai hadjáratot, amely a polgármesterek fizetéséről, a korrupciójukról és a cikluskorlátról szólt. –Én harmadennyiért is elvégeztem ugyanezt a munkát, kevesebbért, mint amit a magánszférában kerestem. Nem a fizetés a kardinális kérdés, hanem az, hogy az egyik hatalmi ág hogyan próbálja korlátozni, majd idővel leuralni a másikat. Ez volt a problémám, és ez most is fenntartom – magyarázta.

Egypártrendszer van Magyarországon

A polgármester attól is tart, hogy a Tisza előrehozott önkormányzati választást is szeretne, amivel teljesen leuralhatná a közéletet. – A jelek erre mutatnak, és nagyon remélem, hogy Magyar Péter és Ruff Bálint tisztázni fogja, hogy nincs ilyen szándék. (...) A képviselőkre vonatkozó háromciklusos korlát például egyetlen tiszás képviselőt sem érint. Mire pedig érintené őket, lehet, hogy addigra megszüntetik ezt a szabályt. Remélem, ilyen szabály egyáltalán nem lesz, mert demokráciakorlátozó. Az ellenfelek mesterséges kiiktatása a versenyből tisztességtelen gyakorlat – hangsúlyozta.

Kérdésre elmondta azt is, fenntartja egy korábbi állítását, miszerint „egypártrendszer” van Magyarországon. Szerinte még jobban egypártrendszer, mint a Fideszé volt, hiszen a Tiszának most egyáltalán nincs ellenzéke.

Viccesen hangzik, de leginkább Toroczkai László viselkedik valódi ellenzékként. A Fidesz bármit mond, Magyar Péter válasza annyi, hogy „pont önök mondják ezt, akik...” – és ezzel bármilyen érvet le tud söpörni

– mutatott rá.