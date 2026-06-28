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Márki-Zay Péter

Márki-Zay szembe megy Magyar Péterrel, nem tetszik neki, amit a Tisza tervez

30 perce
Olvasási idő: 7 perc
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„Mi hiszünk abban, hogy a választópolgárok képesek felelős döntést hozni arról, kik képviseljék őket. A demokrácia lényege nem az, hogy az állam előre eldönti, kik közül választhatnak az emberek, hanem az, hogy a döntést maguk a választók hozzák meg” – írta Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője vasárnap Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter 12 évben korlátozná a képviselők megválaszthatóságának idejét.
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Márki-Zay PéterképviselőMagyar Péteralkotmánymódosítás

Meggyőződésünk, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választók szabadon dönthetnek arról, kiknek adnak bizalmat – írta Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője Facebook oldalán vasárnap.

Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter
Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

A politikus annak kapcsán tett közzé nyilatkozatot, hogy Magyar Péter bejelentette, korlátoznák a képviselők megválaszthatóságát, szerinte 12 év mandátumot követően – és szembe menve alapvető jogállami kérdésekkel – visszamenőleges hatállyal megalkotva, ne lehessen képviselő Magyarországon senki.

Szinte teljesen eltüntetné a jelenlegi ellenzéki frakciókat a Tisza-kormány az Alaptörvény 17. módosításával

Márki-Zay, Hódmezővásárhely polgármestere, valamint a 2022-es választások közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltje fenti mondataira hivatkozva közli, hogy

ezért nem támogatják a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan kizárná őket a közvetlen megválaszthatóság lehetőségéből."

Szerinte

a választók és a közösségek alapvető joga, hogy maguk dönthessék el, kit tartanak alkalmasnak a képviseletükre."

Úgy véli, a választási törvény módosítása szükséges, ezzel kell megakadályozni meg „a jelenleg lehetséges választási csalásokat.”

Márki-Zay így módosítaná a törvényeket

A politkus úgy véli

  • a közvetlen választás lehetőségének megteremtése adhatna garanciát a köztársasági elnök személyének széleskörű elfogadottságára is.
  • inkább javasoljuk a listán bejutó képviselők ciklusának korlátozását és a kétfordulós választást.

Mi hiszünk abban, hogy a választópolgárok képesek felelős döntést hozni arról, kik képviseljék őket. A demokrácia lényege nem az, hogy az állam előre eldönti, kik közül választhatnak az emberek, hanem az, hogy a döntést maguk a választók hozzák meg. A helyi közösségek önrendelkezése számunkra alapvető érték” – tette hozzá a polgármester, hangsúlyozva olyan jogállam építésében tudnak részt venni, ami tiszteletben tartja a polgárok szabad választáshoz és szabad választhatóságához fűződő alapvető jogait is.

A demokrácia működéséhez elengedhetetlen változtatások a Magyar Péter vezette Tisza-kormány szerint a következők:

  • Időkorlát az országgyűlési képviselőknek. Egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be ezt a tisztséget. 
  • A köztársasági elnök megbízatásának rendezése. A hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne, az Országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana. 
  • Függetlenebb Alkotmánybíróság. A módosítás újra bevezetné az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Az Alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjaik közül választhatnának elnököt.
  • Erősebb bírói önigazgatás. A bírák nagyobb szerepet kapnának az Országos Bírósági Hivatal elnökének és a Kúria elnökének kiválasztásában és elszámoltathatóságában. 
  • Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.
  • Kevesebb sarkalatos törvény. Csökkenne azoknak az ügyeknek a száma, amelyekhez kétharmados döntés kell. 
  • Az Alkotmánybíróság teljesebb hatásköre. Megszűnne az a korlátozás, amely bizonyos költségvetési és adóügyekben korlátozza az Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét. 
  • A közpénz védelmének erősítése. A módosítás hatályon kívül helyezné a közpénz jelenlegi, szűkítő alaptörvényi meghatározását.
  • Az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata.

A módosítás célja tehát az, hogy Magyarországon állítólag újra működjenek a jogállami garanciák. Ami Brüsszel kifejezett elvárása.

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