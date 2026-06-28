Márki-Zay szembe megy Magyar Péterrel, nem tetszik neki, amit a Tisza tervez

Meggyőződésünk, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságukat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választók szabadon dönthetnek arról, kiknek adnak bizalmat – írta Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője Facebook oldalán vasárnap.

Márki-Zay Péter

Fotó: Facebook/Márki-Zay Péter

A politikus annak kapcsán tett közzé nyilatkozatot, hogy Magyar Péter bejelentette, korlátoznák a képviselők megválaszthatóságát, szerinte 12 év mandátumot követően – és szembe menve alapvető jogállami kérdésekkel – visszamenőleges hatállyal megalkotva, ne lehessen képviselő Magyarországon senki.