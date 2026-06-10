Megszólalt az MCC a Tisza terve után: így folytatnák a működésüket

Az MCC közösségi oldalán reagált arra a törvényjavaslatra, amely megszüntetné a nem felsőoktatási tevékenységet végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok működési formáját. A Mathias Corvinus Collegium leszögezte: amennyiben a jogszabály elfogadása esetén erre szükség lesz, független magánalapítványként működne tovább.

MCC Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Magyar Péter választási győzelme utáni nemzetközi sajtótájékoztatón megismételte a párt programjában is szereplő ígéretet, miszerint meg fogják szüntetni a Matthias Corvinus Collegium (MCC) állami támogatását. A kormány által benyújtott törvénymódosítás 2026. augusztus 31-i hatállyal megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekvákat), míg a felsőoktatási feladatokat is ellátó szervezetek 2027. augusztus 1-jével szűnnek meg. Az MCC az előbbibe tartozik.

Az MCC független magánalapítványként a jövőben is folytatni kívánja küldetését, garantálva a magas szintű szakmai munka folytonosságát – írták.