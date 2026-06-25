Megszűnhet a Megafon: pénteken távozhat az utolsó munkavállaló is

A Megafon működése gyakorlatilag ellehetetlenülhet, miután a Media1 informátorai szerint június 26-án megszűnik az utolsó alkalmazott munkaviszonya is. A lapnak nyilatkozó, távozó munkatárs részletesen beszélt arról, hogyan jutott el a szervezet a választást követő biztató belső üzenetektől a csoportos létszámleépítésig.

A Megafon csapata (Forrás: klubradio.hu)

Eldőlni látszik a Megafon sorsa

A beszámoló szerint a választás napján még az a belső üzenet hangzott el, hogy a működés folytatódik. Ezt erősítette az is, hogy a választást követően Orbán Viktor első interjúját a Patriótának adta.

A következő értekezleteken azonban már változásokról esett szó. A Media1 forrása szerint a munkatársak több kérdést is feltettek a választási előrejelzésekkel kapcsolatban, miközben felmerült az is, hogy a szervezet a jövőben közösségi finanszírozásra állhat át.

A lapnak nyilatkozó munkavállaló szerint a bizonytalanság jelei egyre erősebben mutatkoztak. Beszámolója alapján a korábbi kommunikációs csatornák átalakítása is azt jelezte, hogy változások várhatók.

Az értesülések szerint április végén már arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy amennyiben nem sikerül megoldást találni a helyzetre,

csoportos létszámleépítés következhet. Ez végül májusban meg is történt.

A Media1 információi alapján a munkaviszonyok két ütemben szűntek, illetve szűnnek meg, és a folyamat összesen mintegy 55–57 munkavállalót érintett. A lap úgy tudja, hogy a szervezet irodáinak felszámolása is megkezdődött, a bútorokat értékesítették, és hasonló folyamat zajlott egy kapcsolódó szervezetnél is.

Közben a Patrióta jövője is kérdésessé vált. A több mint 300 ezer feliratkozóval rendelkező YouTube-csatorna a forrás szerint az egyik legjelentősebb megmaradt értéknek számít a rendszerben. A távozó munkavállaló arról is beszélt, hogy a kampányidőszakban folyamatos, akár hétvégi és éjszakai munkavégzést is kértek a csapattól, miközben azt kommunikálták feléjük, hogy ezzel a szervezet hosszú távú működése is biztosítható lehet.

A Megafon története és a háttér

A Megafon 2020-ban indult, és az elmúlt években jelentős online jelenlétet épített ki. A szervezethez több ismert jobboldali tartalomgyártó és közéleti szereplő is kapcsolódott, miközben a Patrióta külön médiaprojektként működött.