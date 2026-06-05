A Tisza-kormány bemondásra elhiszi, amit az ukránok ígérnek – várjuk ki a végét!

Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a magyar és az ukrán kormány teljes körű megállapodást kötött a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. A bejelentésre reagálva Németh Balázs közösségi oldalán azt írta:

Magyar Péter történelmi áttörésként mutatta be a Zelenszkijjel kötött megállapodást, de egyelőre még csak ígéretekről volt szó (Forrás: AFP)

Ukrajna már több alkalommal megígérte a kárpátaljai magyarok jogait szélesítő intézkedéseket, de soha nem történt semmi. Az új kormány mégis bemondásra hisz nekik. Várjuk a konkrét lépéseket!”

A politikus tehát úgy véli, hogy a mostani magyar-ukrán megállapodásról szóló bejelentés önmagában még nem jelent garanciát a magyar kisebbség jogainak helyreállítására. Álláspontja szerint a megállapodás sikerét kizárólag a gyakorlati megvalósítás alapján lehet majd megítélni.