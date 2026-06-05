A Tisza-kormány bemondásra elhiszi, amit az ukránok ígérnek – várjuk ki a végét!

Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a magyar és az ukrán kormány teljes körű megállapodást kötött a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. A bejelentésre reagálva Németh Balázs közösségi oldalán azt írta:
Ukrajna már több alkalommal megígérte a kárpátaljai magyarok jogait szélesítő intézkedéseket, de soha nem történt semmi. Az új kormány mégis bemondásra hisz nekik. Várjuk a konkrét lépéseket!”
A politikus tehát úgy véli, hogy a mostani magyar-ukrán megállapodásról szóló bejelentés önmagában még nem jelent garanciát a magyar kisebbség jogainak helyreállítására. Álláspontja szerint a megállapodás sikerét kizárólag a gyakorlati megvalósítás alapján lehet majd megítélni.
Nem várt helyről érkezett megerősítés
Egy Ukrajna-szakértő is óvatosságra int, alátámasztva Németh Balázs intelmét: Anton Bendarzsevszkij politikai elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy
a megállapodás végleges, részletes szövege egyelőre nem ismert, a hivatalos dokumentum közzététele várat magára.
Mint írta, az ukrán média jelenleg elsősorban a magyar fél nyilatkozataira támaszkodik. Bendarzsevszkij szerint az eddig ismert információk alapján a kárpátaljai magyarság számára kedvező eredmény körvonalazódik. Úgy látja, Ukrajna az oktatás, a nyelvhasználat és egyes szimbolikus kérdések terén engedményeket tett, miközben a magyar fél elfogadta, hogy bizonyos szuverenitásérzékeny pontok kompromisszumos formában kerüljenek be a megállapodásba. Az elemző szerint
a készülő egyezség nagyrészt megfelel annak a 11 pontos magyar követeléslistának, amelyet 2024 januárjában adtak át Ungváron. Ennek célja az volt, hogy a kárpátaljai magyarság visszakapja azokat a jogokat, amelyekkel 2015 előtt rendelkezett, és amelyeket az ezt követő ukrán jogszabály-módosítások fokozatosan korlátoztak.