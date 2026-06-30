A Mi Hazánk benyújtotta a pride-zászlók tiltásáról szóló javaslatot

Jogszabály-módosítással szigorítanák a Pride-hoz kapcsolódó jelképek közterületi megjelenését. Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely módosítaná Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló törvényt.

A Mi Hazánk a törvényjavaslattal pontot tenne a zászlóháború végére (Forrás: Facebook/Novák Előd)

A középületeken, vagy azok előtt tilos a különböző szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló, azok népszerűsítésére törekvő jelképek elhelyezése”

– áll a javaslatban. A módosítás az állami és önkormányzati intézményekre egyaránt vonatkozna.

Zászlógyalázásra hivatkoznak

A szivárványzászló középületeink homlokzatán a magyar nemzeti lobogó mellett, azzal azonos méretben, mintegy egyenrangúként történő elhelyezése sértő és lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját”

– fogalmaz a törvényjavaslat. Az indokolás szerint az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy középületeken olyan jelképek jelennek meg, amelyek nem az államot vagy az önkormányzatot, hanem egy meghatározott ideológiai irányzatot képviselnek.

A javaslat szerint a jelenség az állampolgárok többségének érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki.

A törvényjavaslat indokolása hangsúlyozza azt is, hogy a középületek az egész nemzetet képviselik, ezért nem szolgálhatnak egyes társadalmi vagy politikai mozgalmak üzeneteinek megjelenítési felületeként.