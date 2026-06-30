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Mi Hazánk

A Mi Hazánk benyújtotta a pride-zászlók tiltásáról szóló javaslatot

32 perce
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A Mi Hazánk azt kezdeményezi, hogy a jövőben törvény tiltsa a szexuális és nemi irányultságot népszerűsítő jelképek – így a szivárványos pride-zászlók – kihelyezését a középületekre. Az indítvány szerint a jelenség az állampolgárok többségének érzületét sérti, ráadásul meggyalázza a magyar nemzeti lobogót is. A törvényjavaslatot az Országgyűlés fogja tárgyalni.
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Mi Hazánkszivárványos zászlóNovák Elődpridetörvényjavaslat

Jogszabály-módosítással szigorítanák a Pride-hoz kapcsolódó jelképek közterületi megjelenését. Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője olyan törvényjavaslatot nyújtott be, amely módosítaná Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló törvényt.

Mi Hazánk
A Mi Hazánk a törvényjavaslattal pontot tenne a zászlóháború végére  (Forrás: Facebook/Novák Előd)

A középületeken, vagy azok előtt tilos a különböző szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló, azok népszerűsítésére törekvő jelképek elhelyezése”

– áll a javaslatban. A módosítás az állami és önkormányzati intézményekre egyaránt vonatkozna.

Zászlógyalázásra hivatkoznak

A szivárványzászló középületeink homlokzatán a magyar nemzeti lobogó mellett, azzal azonos méretben, mintegy egyenrangúként történő elhelyezése sértő és lealacsonyító módon meggyalázza Magyarország zászlaját”

 – fogalmaz a törvényjavaslat. Az indokolás szerint az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy középületeken olyan jelképek jelennek meg, amelyek nem az államot vagy az önkormányzatot, hanem egy meghatározott ideológiai irányzatot képviselnek. 

A javaslat szerint a jelenség az állampolgárok többségének érzületét súlyosan sérti, megbotránkozást vált ki.

A törvényjavaslat indokolása hangsúlyozza azt is, hogy a középületek az egész nemzetet képviselik, ezért nem szolgálhatnak egyes társadalmi vagy politikai mozgalmak üzeneteinek megjelenítési felületeként.

Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a pride-zászlókat

Zászlóháború előzte meg a Pride-ot

A törvényjavaslat nem előzmények nélkül született. Mint ahogy arról az Origo beszámolt, a Pride előtti napokban látványos politikai konfliktus alakult ki a fővárosban a különböző zászlók kihelyezése miatt. Karácsony Gergely már június elején szivárványos zászlót helyezett ki a Városházára, majd az Erzsébet hídon is Pride-zászlók jelentek meg. Nem sokkal később egy ismeretlen férfi eltávolította a zászlókat, majd a Dunába dobta őket. Az ügyben a rendőrség rongálás miatt indított eljárást, később pedig gyanúsítottként hallgatta ki az elkövetőt, aki nyilvánosan is vállalta tettét. Karácsony Gergely új zászlókat helyeztetett ki, a történet azonban ezzel nem ért véget. 

A Mi Hazánk ifjúsági szervezete magyar nemzeti lobogókat helyezett el az Erzsébet hídon, ezt követően pedig olyan felvétel került nyilvánosságra, amelyen valaki egy magyar zászlót dob a Dunába. Az ügyben szabálysértési eljárás indult, ugyanakkor a Mi Hazánk és a KDNP nemzeti jelkép meggyalázása miatt is feljelentést tett.

Mi Hazánk
A Mi Hazánk szigorítaná a Pride-hoz kapcsolódó jelképek közterületi megjelenését. (Forrás: Facebook)

A középületek semlegességét erősítenék

A Mi Hazánk szerint a jogszabály célja, hogy egyértelművé tegye: az állami és önkormányzati intézmények nem szolgálhatnak politikai vagy ideológiai kampányok felületeként. 

A javaslat elfogadása esetén kizárólag a törvényben meghatározott hivatalos állami és önkormányzati jelképek maradhatnának a középületeken. 

A törvényjavaslat jelenleg az Országgyűlés előtt van, a parlament a későbbiekben dönthet a módosítás elfogadásáról.

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