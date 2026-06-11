Több mint egymillió migráns érkezhet Európába, Magyar Péter kezében a döntés

Németh Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a mediterrán térségben ismét erősödik a migrációs nyomás. A politikus szerint a Kréta környékén kialakult helyzet azért is fontos figyelmeztetés Magyarország számára, mert az Európai Unió új bevándorlással kapcsolatos szabályai minden tagállamot érinthetnek.

A migrációs paktum életbe lépésével Magyarország is könnyen Kréta sorsára juthat, ha Magyar Péter nem tesz lépéseket az ügyben (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A migráció újabb hulláma érheti el Európát

A képviselő kiemelte: a görög parti őrség két nap alatt ismét több mint ötszáz bevándorlót mentett ki a tengerből Kréta közelében. A beszámolók alapján folyamatosan érkeznek az Afrikából induló hajók, amelyek elsősorban a görög szigetek felé veszik az irányt. A görög kormány becslése szerint jelenleg több mint félmillió ember tartózkodik Líbiában, akik Európa felé szeretnének továbbindulni.

A politikus szerint ez önmagában is komoly figyelmeztetés, különösen annak fényében, hogy június 12-én hatályba lép az uniós migrációs paktum. Az Európai Bizottság által elfogadott rendszer a tagállamokat szolidaritásra kötelezi a migráció kezelésében, ezért Magyarország számára sem közömbös, milyen álláspontot képvisel a kormány a végrehajtás kérdésében.

Németh Balázs szerint kulcskérdés, hogy Magyar Péter egyértelműen kijelenti-e: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Ellenkező esetben a jelenleg Görögországot érintő probléma rövid időn belül Magyarországot is elérheti.

A bejegyzésben hangsúlyozta azt is, hogy nem az uniós tagállamok közötti szolidaritás elvével van gond, hanem azzal, ahogyan az Európai Bizottság kezeli a helyzetet. Véleménye szerint Brüsszel nem megállítani akarja a bevándorlást, hanem annak kezelésére törekszik, a migrációs paktum pedig sokak számára inkább ösztönzést jelenthet az Európába indulásra, mintsem visszatartó erőt.