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migrációs paktum

Több mint egymillió migráns érkezhet Európába, Magyar Péter kezében a döntés

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A görög hatóságok egyre súlyosbodó migrációs nyomásról számolnak be, miközben Líbiában hatalmas tömegek várnak arra, hogy Európa felé induljanak. Németh Balázs szerint hamarosan Magyarország számára is komoly következményei lehetnek az uniós döntéseknek, és a migrációs paktum életbe lépésével Magyarország is könnyen Kréta sorsára juthat, ha Magyar Péter nem tesz lépéseket az ügyben.
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migrációs paktumBrüsszelKrétabevándorlásnémeth balázsMagyar Péter

Németh Balázs országgyűlési képviselő közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a mediterrán térségben ismét erősödik a migrációs nyomás. A politikus szerint a Kréta környékén kialakult helyzet azért is fontos figyelmeztetés Magyarország számára, mert az Európai Unió új bevándorlással kapcsolatos szabályai minden tagállamot érinthetnek.

A migrációs paktum életbe lépésével Magyarország is könnyen Kréta sorsára juthat, ha Magyar Péter nem tesz lépéseket az ügyben (Forrás: Facebook/Németh Balázs)
A migrációs paktum életbe lépésével Magyarország is könnyen Kréta sorsára juthat, ha Magyar Péter nem tesz lépéseket az ügyben (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

A migráció újabb hulláma érheti el Európát

A képviselő kiemelte: a görög parti őrség két nap alatt ismét több mint ötszáz bevándorlót mentett ki a tengerből Kréta közelében. A beszámolók alapján folyamatosan érkeznek az Afrikából induló hajók, amelyek elsősorban a görög szigetek felé veszik az irányt. A görög kormány becslése szerint jelenleg több mint félmillió ember tartózkodik Líbiában, akik Európa felé szeretnének továbbindulni. 

A politikus szerint ez önmagában is komoly figyelmeztetés, különösen annak fényében, hogy június 12-én hatályba lép az uniós migrációs paktum. Az Európai Bizottság által elfogadott rendszer a tagállamokat szolidaritásra kötelezi a migráció kezelésében, ezért Magyarország számára sem közömbös, milyen álláspontot képvisel a kormány a végrehajtás kérdésében.

Németh Balázs szerint kulcskérdés, hogy Magyar Péter egyértelműen kijelenti-e: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Ellenkező esetben a jelenleg Görögországot érintő probléma rövid időn belül Magyarországot is elérheti.

A bejegyzésben hangsúlyozta azt is, hogy nem az uniós tagállamok közötti szolidaritás elvével van gond, hanem azzal, ahogyan az Európai Bizottság kezeli a helyzetet. Véleménye szerint Brüsszel nem megállítani akarja a bevándorlást, hanem annak kezelésére törekszik, a migrációs paktum pedig sokak számára inkább ösztönzést jelenthet az Európába indulásra, mintsem visszatartó erőt.

 

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