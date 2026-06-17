„Itt van a migrációs kutya elásva” – figyelmeztet Dömötör Csaba

Az Európai Parlament szerdán szavazott az úgynevezett visszatérési rendeletről, amely a jogszerűtlenül az Európai Unió területén tartózkodó bevándorlók kitoloncolásának szabályait szigorítaná. Dömötör Csaba közösségi oldalán közzétett videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntést a migrációs paktummal együtt kell vizsgálni, mert szerinte hiába próbálják szigorítani a visszaküldési eljárásokat, ha közben az uniós migrációs rendszer más elemei megkönnyítik a bevándorlást.
A kitoloncolás önmagában nem oldja meg a problémát
Dömötör Csaba szerint a visszatérési rendelet első ránézésre akár kedvező fejleménynek is tűnhet, azonban a migrációs paktum rendelkezései alapvetően más irányt jelölnek ki. Emlékeztetett:
Az új uniós szabályozás felülírja azokat a korábbi magyar határvédelmi intézkedéseket, amelyek szerint a menedékkérelmeket külső, biztonságos országokban működő magyar külképviseleteken kellett benyújtani.
Emellett életbe lép a szolidaritási mechanizmus is, amely alapján a tagállamoknak részt kell venniük a migránsok elosztásában, vagy pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük.
Amikor Magyar Péter arról beszél, hogy fellép az illegális bevándorlás ellen, akkor ravaszul elhallgatja azt a tényt, hogy a migrációs paktum elfogadásával éppen ezt a legalizált rendszert fogadják el”
– fogalmazott Dömötör Csaba.
A számok sem túl biztatóak
A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a kitoloncolások hatékonysága már most is rendkívül alacsony. A Frontex adataira hivatkozva azt mondta:
Még azokban az esetekben is, amikor kitoloncolási határozat születik, azoknak csupán mintegy egyötödét hajtják végre sikeresen.
Dömötör szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egyszer nagy tömegben érkeznek migránsok Európába, utólag már rendkívül nehéz őket visszaküldeni.
Hozzátette, hogy a legnagyobb célországokban, például Németországban és Franciaországban a végrehajtási arány még az uniós átlagnál is alacsonyabb.
A politikus szerint ezért nem a kitoloncolások utólagos szigorítása a kulcskérdés, hanem az, hogy meg lehessen akadályozni a bevándorlók tömeges bejutását az Európai Unió területére. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: Magyarország számára a következmények egyelőre nem láthatók teljesen, de azok kezelése már az új kormány felelőssége lesz.