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migrációs paktum

„Itt van a migrációs kutya elásva” – figyelmeztet Dömötör Csaba

54 perce
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Az Európai Parlament megszavazta a visszatérési rendeletet, amely elvileg szigorítaná a kitoloncolási eljárásokat az Európai Unióban. Dömötör Csaba szerint azonban a döntést nem lehet önmagában értékelni, mert a migrációs paktum egésze éppen az ellenkező irányba hat.
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migrációs paktumbevándorláskitoloncolásDömötör CsabaEurópai Unió

Az Európai Parlament szerdán szavazott az úgynevezett visszatérési rendeletről, amely a jogszerűtlenül az Európai Unió területén tartózkodó bevándorlók kitoloncolásának szabályait szigorítaná. Dömötör Csaba közösségi oldalán közzétett videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntést a migrációs paktummal együtt kell vizsgálni, mert szerinte hiába próbálják szigorítani a visszaküldési eljárásokat, ha közben az uniós migrációs rendszer más elemei megkönnyítik a bevándorlást.

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Dömötör Csaba szerint hiába a szigorúbb kitoloncolás, ha legalizálják a migrációt (Forrás: Magyar Nemzet)

A kitoloncolás önmagában nem oldja meg a problémát

Dömötör Csaba szerint a visszatérési rendelet első ránézésre akár kedvező fejleménynek is tűnhet, azonban a migrációs paktum rendelkezései alapvetően más irányt jelölnek ki. Emlékeztetett: 

Az új uniós szabályozás felülírja azokat a korábbi magyar határvédelmi intézkedéseket, amelyek szerint a menedékkérelmeket külső, biztonságos országokban működő magyar külképviseleteken kellett benyújtani. 

Emellett életbe lép a szolidaritási mechanizmus is, amely alapján a tagállamoknak részt kell venniük a migránsok elosztásában, vagy pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük.

Amikor Magyar Péter arról beszél, hogy fellép az illegális bevándorlás ellen, akkor ravaszul elhallgatja azt a tényt, hogy a migrációs paktum elfogadásával éppen ezt a legalizált rendszert fogadják el”

 – fogalmazott Dömötör Csaba.

A migrációs paktum nemhogy megállítaná, sokkal inkább felerősíti a bevándorlást

A számok sem túl biztatóak

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a kitoloncolások hatékonysága már most is rendkívül alacsony. A Frontex adataira hivatkozva azt mondta: 

Még azokban az esetekben is, amikor kitoloncolási határozat születik, azoknak csupán mintegy egyötödét hajtják végre sikeresen.

Dömötör szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy ha egyszer nagy tömegben érkeznek migránsok Európába, utólag már rendkívül nehéz őket visszaküldeni. 

Hozzátette, hogy a legnagyobb célországokban, például Németországban és Franciaországban a végrehajtási arány még az uniós átlagnál is alacsonyabb.

A politikus szerint ezért nem a kitoloncolások utólagos szigorítása a kulcskérdés, hanem az, hogy meg lehessen akadályozni a bevándorlók tömeges bejutását az Európai Unió területére. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: Magyarország számára a következmények egyelőre nem láthatók teljesen, de azok kezelése már az új kormány felelőssége lesz.

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