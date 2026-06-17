„Itt van a migrációs kutya elásva” – figyelmeztet Dömötör Csaba

Az Európai Parlament szerdán szavazott az úgynevezett visszatérési rendeletről, amely a jogszerűtlenül az Európai Unió területén tartózkodó bevándorlók kitoloncolásának szabályait szigorítaná. Dömötör Csaba közösségi oldalán közzétett videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntést a migrációs paktummal együtt kell vizsgálni, mert szerinte hiába próbálják szigorítani a visszaküldési eljárásokat, ha közben az uniós migrációs rendszer más elemei megkönnyítik a bevándorlást.

Dömötör Csaba szerint hiába a szigorúbb kitoloncolás, ha legalizálják a migrációt (Forrás: Magyar Nemzet)

A kitoloncolás önmagában nem oldja meg a problémát

Dömötör Csaba szerint a visszatérési rendelet első ránézésre akár kedvező fejleménynek is tűnhet, azonban a migrációs paktum rendelkezései alapvetően más irányt jelölnek ki. Emlékeztetett:

Az új uniós szabályozás felülírja azokat a korábbi magyar határvédelmi intézkedéseket, amelyek szerint a menedékkérelmeket külső, biztonságos országokban működő magyar külképviseleteken kellett benyújtani.

Emellett életbe lép a szolidaritási mechanizmus is, amely alapján a tagállamoknak részt kell venniük a migránsok elosztásában, vagy pénzügyi hozzájárulást kell fizetniük.

Amikor Magyar Péter arról beszél, hogy fellép az illegális bevándorlás ellen, akkor ravaszul elhallgatja azt a tényt, hogy a migrációs paktum elfogadásával éppen ezt a legalizált rendszert fogadják el”

– fogalmazott Dömötör Csaba.