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Magyar Péter

Ráerősít a jobboldal, a parlamentben követelik a migrációs paktum elutasítását

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A Fidesz és a KDNP képviselői ismét felszólítják a Tisza-kormányt, hogy ne hajtsa végre a migrációs paktumot. Országgyűlési határozatban kezdeményezik, hogy a hetek óta tartó terelések és csúsztatások után a Tisza-kormány beszéljen végre egyenesen ebben a kérdésben.
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Országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a Fidesz és a KDNP képviselői a migrációs paktum elutasításáról – közölte Németh Balázs szerdai Facebook-bejegyzésében

Ráerősít a jobboldal, a parlamentben követelik a migrációs paktum elutasítását
Ráerősít a jobboldal, a parlamentben követelik a migrációs paktum elutasítását (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

Majd azzal folytatta:

Mondjuk ki együtt – kormánypárti és ellenzéki képviselők – az Országgyűlésben, hogy a kormány nem hajthatja végre a migrációs paktumot és nem nyújthat be végrehajtási tervet az EU-hoz. 

A Fidesz politikusa felszólította Magyar Pétert, hogy fejezze be a mellébeszélést.

Hiába mondja el százszor, hogy Magyarországon nem lesznek illegális migránsok! A migrációs paktum ugyanis legalizálja a migránsok beengedését és szétosztását.”

Németh Balázs hozzátette, várják a kormánypárti többség válaszát.

 

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