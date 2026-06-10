Országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a Fidesz és a KDNP képviselői a migrációs paktum elutasításáról – közölte Németh Balázs szerdai Facebook-bejegyzésében.

Ráerősít a jobboldal, a parlamentben követelik a migrációs paktum elutasítását (Forrás: Facebook/Németh Balázs)

Majd azzal folytatta:

Mondjuk ki együtt – kormánypárti és ellenzéki képviselők – az Országgyűlésben, hogy a kormány nem hajthatja végre a migrációs paktumot és nem nyújthat be végrehajtási tervet az EU-hoz.

A Fidesz politikusa felszólította Magyar Pétert, hogy fejezze be a mellébeszélést.

Hiába mondja el százszor, hogy Magyarországon nem lesznek illegális migránsok! A migrációs paktum ugyanis legalizálja a migránsok beengedését és szétosztását.”

Németh Balázs hozzátette, várják a kormánypárti többség válaszát.