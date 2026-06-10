Ráerősít a jobboldal, a parlamentben követelik a migrációs paktum elutasítását

A Fidesz és a KDNP képviselői ismét felszólítják a Tisza-kormányt, hogy ne hajtsa végre a migrációs paktumot. Országgyűlési határozatban kezdeményezik, hogy a hetek óta tartó terelések és csúsztatások után a Tisza-kormány beszéljen végre egyenesen ebben a kérdésben.
Országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be a Fidesz és a KDNP képviselői a migrációs paktum elutasításáról – közölte Németh Balázs szerdai Facebook-bejegyzésében.
Majd azzal folytatta:
Mondjuk ki együtt – kormánypárti és ellenzéki képviselők – az Országgyűlésben, hogy a kormány nem hajthatja végre a migrációs paktumot és nem nyújthat be végrehajtási tervet az EU-hoz.
A Fidesz politikusa felszólította Magyar Pétert, hogy fejezze be a mellébeszélést.
Hiába mondja el százszor, hogy Magyarországon nem lesznek illegális migránsok! A migrációs paktum ugyanis legalizálja a migránsok beengedését és szétosztását.”
Németh Balázs hozzátette, várják a kormánypárti többség válaszát.
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