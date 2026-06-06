Egyetlen kérdés maradt a migráció ügyében, erre várják Magyar Péter válaszát

Bóka János hangsúlyozta, hogy Magyarország eddig következetesen ellenezte az Európai Unió migrációs szabályozását, és állítása szerint egyetlen tagállamként megtagadta annak végrehajtását.

Bóka János is megüzente Magyar Péternek: az emberek várják a magyarázatot, hogy milyen paktumot kötött Brüsszellel a migráció ügyében (Forrás: Szabolcs Jánosi)

Ma még a magyar emberek dönthetik el, ki léphet be hazánkba. Ma még a magyar emberek dönthetik el, kivel akarnak együtt élni”

– fogalmazott a képviselő, aki szerint a migráció kérdésében nem a politikai üzengetések vagy a személyes viták a lényegesek, hanem az, hogy Magyarország megőrizheti-e saját döntési jogkörét a határok és a bevándorlás ügyében.