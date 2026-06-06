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migrációs paktum

Egyetlen kérdés maradt a migráció ügyében, erre várják Magyar Péter válaszát

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A migráció ügyében továbbra sem engedne Magyarország az uniós nyomásnak – erről írt közösségi oldalán Bóka János. A volt miniszter szerint a legfontosabb kérdés az, hogy a jövőben is a magyar emberek dönthessenek-e arról, ki léphet be az országba és kivel kívánnak együtt élni. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter következetesen hallgat arról, hogy milyen paktumot kötött Ursula von der Leyennel.
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migrációs paktumOrbán ViktorUrsula von der LeyenBóka JánosMagyar PéterEurópai Unió

Bóka János hangsúlyozta, hogy Magyarország eddig következetesen ellenezte az Európai Unió migrációs szabályozását, és állítása szerint egyetlen tagállamként megtagadta annak végrehajtását. 

migráció
Bóka János is megüzente Magyar Péternek: az emberek várják a magyarázatot, hogy milyen paktumot kötött Brüsszellel a migráció ügyében (Forrás: Szabolcs Jánosi)

Ma még a magyar emberek dönthetik el, ki léphet be hazánkba. Ma még a magyar emberek dönthetik el, kivel akarnak együtt élni”

 – fogalmazott a képviselő, aki szerint a migráció kérdésében nem a politikai üzengetések vagy a személyes viták a lényegesek, hanem az, hogy Magyarország megőrizheti-e saját döntési jogkörét a határok és a bevándorlás ügyében. 

Orbán Viktor felszólította a kormányt – Magyar Péter ezt biztos nem teszi zsebre

A migráció maradt a politikai vita középpontjában

A migráció témája az elmúlt években a magyar belpolitika egyik meghatározó kérdése volt. A Fidesz és a KDNP több alkalommal is bírálta az Európai Unió migrációs politikáját és a Brüsszel által erőltetett migrációs paktumot, míg Orbán Viktor arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyennel kötött megállapodás részleteit. Bóka János mostani bejegyzése is ebbe a politikai vitába illeszkedik, amikor azt hangsúlyozza: a migráció ügyében szerinte egyetlen kérdésre kell választ adni, mégpedig arra, hogy a jövőben is Magyarország maga dönthessen-e arról, ki lépheti át a határait.

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