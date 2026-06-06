Egyetlen kérdés maradt a migráció ügyében, erre várják Magyar Péter válaszát

Bóka János hangsúlyozta, hogy Magyarország eddig következetesen ellenezte az Európai Unió migrációs szabályozását, és állítása szerint egyetlen tagállamként megtagadta annak végrehajtását.
Ma még a magyar emberek dönthetik el, ki léphet be hazánkba. Ma még a magyar emberek dönthetik el, kivel akarnak együtt élni”
– fogalmazott a képviselő, aki szerint a migráció kérdésében nem a politikai üzengetések vagy a személyes viták a lényegesek, hanem az, hogy Magyarország megőrizheti-e saját döntési jogkörét a határok és a bevándorlás ügyében.
A migráció maradt a politikai vita középpontjában
A migráció témája az elmúlt években a magyar belpolitika egyik meghatározó kérdése volt. A Fidesz és a KDNP több alkalommal is bírálta az Európai Unió migrációs politikáját és a Brüsszel által erőltetett migrációs paktumot, míg Orbán Viktor arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyennel kötött megállapodás részleteit. Bóka János mostani bejegyzése is ebbe a politikai vitába illeszkedik, amikor azt hangsúlyozza: a migráció ügyében szerinte egyetlen kérdésre kell választ adni, mégpedig arra, hogy a jövőben is Magyarország maga dönthessen-e arról, ki lépheti át a határait.