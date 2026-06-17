Migráció, punktum! Megkezdődött a magyarok érzékenyítése

Vezető médiumok és baloldali szervezetek is a migráció, illetve az illegális bevándorlás relativizálásába kezdtek. A Tisza Pártnak és a kormánynak egyértelmű üzeneteket küldenek, melyek szerint a migrációt nem lehet megúszni, abból nem lehet kimaradni – írta a Magyar Nemzet szerdán a migrációs paktummal kapcsolatban.
A kormányzati kommunikációban sem enged meg elhajlást a globalista világ, a Tisza Pártnak és Magyar Péternek a migrációs paktum végrehajtását tagadó szólamai kiverték a biztosítékot számos hazai és nemzetközi migrációpárti szervezetnél. Egyelőre Magyar Péter csak annyit mondott a témában az Országgyűlés e heti ülésén:
a migrációs paktumot „ebben a formájában nem hajtják végre”.
Migráció, punktum! Magyar Péter nem terelhet tovább
Már ettől is besokallt a balliberális hálózat, a Magyar Nemzet szerint a Telex és az Arte is cikkezni kezdett a témában, az Amnesty International pedig rákoppintott Magyar Péter orrára. A Political Capital elemzőjének írása is a migráció relativizálásával foglalkozott, az írásban arról értekezik László Róbert, hogy
úgy tűnik, a TISZA még ezzel a hatalmas támogatottságával is úgy érzi, hogy bevándorlásellenességben versenyt kell futnia a Fidesszel és a Mi Hazánkkal. Ez azért hiba, mert növekedési ára lesz, Magyarországon ugyanis már most sincs elegendő munkaerő, az elöregedés miatt pedig csak egyre kevesebb lesz.”
Úgy tűnik, továbbra is abba az irányba terelnék ezek a szervezetek Magyar Pétert, hogy a migráció kifejezetten hasznos lehet az országnak és
a társadalom elöregedése, és a népességfogyás miatt igenis szükség lesz a bevándorlókra.
Az Amnesty International „kirekesztő migránsozásról” ír, kifejezetten kritizálják Magyar Péter hozzáállását, szerintük „legyünk végre olyan ország, ahol egyetlen kiszolgáltatott csoportot sem használnak fel politikai célokra.”
Ahogyan korábban megírtuk, a magyar kormány vagy fizet Brüsszelnek, vagy jönnek a migránsok. A migrációs paktum ugyan életbe lépett,
Magyar Péter csak terel és nem fogalmaz egyértelműen az életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban.