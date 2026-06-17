Migráció, punktum! Megkezdődött a magyarok érzékenyítése

Vezető médiumok és baloldali szervezetek is a migráció, illetve az illegális bevándorlás relativizálásába kezdtek. A Tisza Pártnak és a kormánynak egyértelmű üzeneteket küldenek, melyek szerint a migrációt nem lehet megúszni, abból nem lehet kimaradni – írta a Magyar Nemzet szerdán a migrációs paktummal kapcsolatban.

A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást. Közel nyolcezres tábor a határon?

Fotó: Ellenpont.hu

A kormányzati kommunikációban sem enged meg elhajlást a globalista világ, a Tisza Pártnak és Magyar Péternek a migrációs paktum végrehajtását tagadó szólamai kiverték a biztosítékot számos hazai és nemzetközi migrációpárti szervezetnél. Egyelőre Magyar Péter csak annyit mondott a témában az Országgyűlés e heti ülésén:

a migrációs paktumot „ebben a formájában nem hajtják végre”.

Migráció, punktum! Magyar Péter nem terelhet tovább

Már ettől is besokallt a balliberális hálózat, a Magyar Nemzet szerint a Telex és az Arte is cikkezni kezdett a témában, az Amnesty International pedig rákoppintott Magyar Péter orrára. A Political Capital elemzőjének írása is a migráció relativizálásával foglalkozott, az írásban arról értekezik László Róbert, hogy