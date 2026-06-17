Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
migráció

Migráció, punktum! Megkezdődött a magyarok érzékenyítése

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A migrációpárti szervezetek szerint Magyar Péternek lépnie kell, sérelmezik, hogy a Tisza bevándorlásellenességben versenyt fut a Fidesszel és a Mi Hazánkkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációamnesty internationalérzékenyítéstelexMagyar Péter

Vezető médiumok és baloldali szervezetek is a migráció, illetve az illegális bevándorlás relativizálásába kezdtek. A Tisza Pártnak és a kormánynak egyértelmű üzeneteket küldenek, melyek szerint a migrációt nem lehet megúszni, abból nem lehet kimaradni – írta a Magyar Nemzet szerdán a migrációs paktummal kapcsolatban.

A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást, migrációspaktum, migránstábor
A migrációs paktummal az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást. Közel nyolcezres tábor a határon?
Fotó: Ellenpont.hu

A kormányzati kommunikációban sem enged meg elhajlást a globalista világ, a Tisza Pártnak és Magyar Péternek a migrációs paktum végrehajtását tagadó szólamai kiverték a biztosítékot számos hazai és nemzetközi migrációpárti szervezetnél. Egyelőre Magyar Péter csak annyit mondott a témában az Országgyűlés e heti ülésén: 

a migrációs paktumot „ebben a formájában nem hajtják végre”.

Migráció, punktum! Magyar Péter nem terelhet tovább

Már ettől is besokallt a balliberális hálózat, a Magyar Nemzet szerint a Telex és az Arte is cikkezni kezdett a témában, az Amnesty International pedig rákoppintott Magyar Péter orrára. A Political Capital elemzőjének írása is a migráció relativizálásával foglalkozott, az írásban arról értekezik László Róbert, hogy

úgy tűnik, a TISZA még ezzel a hatalmas támogatottságával is úgy érzi, hogy bevándorlásellenességben versenyt kell futnia a Fidesszel és a Mi Hazánkkal. Ez azért hiba, mert növekedési ára lesz, Magyarországon ugyanis már most sincs elegendő munkaerő, az elöregedés miatt pedig csak egyre kevesebb lesz.”

 

Migráció, punktum! Magyar Péter nem terelhet tovább

Úgy tűnik, továbbra is abba az irányba terelnék ezek a szervezetek Magyar Pétert, hogy a migráció kifejezetten hasznos lehet az országnak és

a társadalom elöregedése, és a népességfogyás miatt igenis szükség lesz a bevándorlókra.

Az Amnesty International „kirekesztő migránsozásról” ír, kifejezetten kritizálják Magyar Péter hozzáállását, szerintük „legyünk végre olyan ország, ahol egyetlen kiszolgáltatott csoportot sem használnak fel politikai célokra.”

Ahogyan korábban megírtuk, a magyar kormány vagy fizet Brüsszelnek, vagy jönnek a migránsok. A migrációs paktum ugyan életbe lépett,

Magyar Péter csak terel és nem fogalmaz egyértelműen az életbe lépő migrációs paktummal kapcsolatban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!