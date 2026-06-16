Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor a Fidesz meglepő hibájára hívta fel a figyelmet

Felfoghatatlan!

Még életben volt a kötél nélkül lezuhanó nő – megrázó részletek derültek ki a brazíliai bungee jumping tragédiáról

migrációs paktum

A migrációs paktum nemhogy megállítaná, sokkal inkább felerősíti a bevándorlást

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az európai országokban elindult tüntetéshullám ellenére a globalisták tovább erőltetik a bevándorláspárti politikájukat. A migrációs paktum bülbül szavú megalkotói olyan csavart tettek a szabályozásba, hogy a fal adja a másikat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációs paktumfideszdömötör csabaeurópai parlament

Ez a probléma a migrációs paktummal: legalizálják a beáramlási folyamatot. Ez az, amit az új kormány is szép csendben elfogad – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Dömötör Csaba: A migrációs paktum a liberálisok szerint lehetőség a problémák megoldására
Dömötör Csaba: A migrációs paktum a liberálisok szerint lehetőség a problémák megoldására
Fotó: Dömötör Csaba

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament baloldali frakciói nagy egyetértésben állnak ki a migrációs paktum mellett, holott több európai országban tüntetnek ellene.

Az európai nagykoalíció azt állítja, hogy a paktum hatékony megoldást jelent az illegális bevándorlás ellen, de

ez a megfogalmazás ravaszul elfedi a probléma lényegét azt, hogy a paktummal gyakorlatilag legalizálják a migrációt, így az már nem is lesz illegális

– hívta fel a figyelmet Dömötör.

A migrációs paktum a liberálisok szerint lehetőség a problémák megoldására

A legális migrációban a liberális frakciók egyenesen lehetőséget látnak a gazdasági problémák megoldására és egyben arra, hogy

a súlyos következményeket szétterítsék Európa minden országára, azokra is, amelyek eddig sikeresen megvédték magukat

– mutatott rá a képviselő.

Önök is tudják, hogy a hangzatos szavak ellenére a migrációs paktum továbbra is a nyitott határok politikája. Biankó meghívó további milliók számára. Önök lehetőséget látnak benne, Európa viszont tragédiát kap. Ne várják, hogy szó nélkül végignézzük, nem fogjuk sem Budapesten, sem itt”

– szögezte le Dömötör Csaba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!