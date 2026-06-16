A migrációs paktum nemhogy megállítaná, sokkal inkább felerősíti a bevándorlást

Ez a probléma a migrációs paktummal: legalizálják a beáramlási folyamatot. Ez az, amit az új kormány is szép csendben elfogad – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Dömötör Csaba: A migrációs paktum a liberálisok szerint lehetőség a problémák megoldására

Fotó: Dömötör Csaba

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament baloldali frakciói nagy egyetértésben állnak ki a migrációs paktum mellett, holott több európai országban tüntetnek ellene.

Az európai nagykoalíció azt állítja, hogy a paktum hatékony megoldást jelent az illegális bevándorlás ellen, de

ez a megfogalmazás ravaszul elfedi a probléma lényegét azt, hogy a paktummal gyakorlatilag legalizálják a migrációt, így az már nem is lesz illegális

– hívta fel a figyelmet Dömötör.

A migrációs paktum a liberálisok szerint lehetőség a problémák megoldására

A legális migrációban a liberális frakciók egyenesen lehetőséget látnak a gazdasági problémák megoldására és egyben arra, hogy

a súlyos következményeket szétterítsék Európa minden országára, azokra is, amelyek eddig sikeresen megvédték magukat

– mutatott rá a képviselő.

Önök is tudják, hogy a hangzatos szavak ellenére a migrációs paktum továbbra is a nyitott határok politikája. Biankó meghívó további milliók számára. Önök lehetőséget látnak benne, Európa viszont tragédiát kap. Ne várják, hogy szó nélkül végignézzük, nem fogjuk sem Budapesten, sem itt”

– szögezte le Dömötör Csaba.