Ezért aggasztó Magyar Péter álláspontja a migráció ügyében

A migrációs paktum kapcsán fogalmazott meg kritikát közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a bevándorlásról szóló vitában ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy valaki támogatja-e az illegális migrációt, mivel ezt szinte minden politikai szereplő ellenzi.
Ez a migrációs paktum valódi tétje
A képviselő szerint a valódi kérdés az, hogy mi történik azokkal a milliókkal, akik már megérkeztek Európába. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs paktum támogatói rendszeresen az illegális migráció elleni fellépésről beszélnek, ugyanakkor a rendszer lényege az Európába érkezők nyilvántartásba vétele, menedékkérelmük elbírálása, majd különböző mechanizmusokon keresztül történő elosztása a tagállamok között.
Szentkirályi Alexandra úgy véli, sok esetben az illegálisan érkező bevándorlók egy jogi eljárás után legális státuszt kaphatnak, és valamelyik uniós országban maradhatnak. Éppen ezért szerinte félrevezető kizárólag az illegális migráció elleni fellépésről beszélni anélkül, hogy a paktum egészét vizsgálnák.
A politikus szerint Magyar Péter azon kijelentése, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, nem azonos a migrációs paktum elutasításával. Mint írta, jelentős különbség van aközött, hogy valaki a jogellenes határátlépéssel szemben lép fel, illetve aközött, hogy támogatja-e az Európába érkezett, majd később legalizált migránsok tagállamok közötti elosztását.
Szentkirályi Alexandra szerint a vita valójában nem a következő hónapokról, hanem Európa és Magyarország következő évtizedeiről szól. Hangsúlyozta, továbbra is azt az álláspontot képviselik, hogy
Magyarországnak saját magának kell eldöntenie, kivel kíván együtt élni, és ezt a jogot nem szabad átadni brüsszeli mechanizmusoknak. A politikus úgy fogalmazott, a migráció kérdésében meghozott döntések következményei nem egy évre, hanem generációkra szólnak.