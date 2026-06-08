Ezért aggasztó Magyar Péter álláspontja a migráció ügyében

A migrációs paktum kapcsán fogalmazott meg kritikát közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a bevándorlásról szóló vitában ma már nem az a legfontosabb kérdés, hogy valaki támogatja-e az illegális migrációt, mivel ezt szinte minden politikai szereplő ellenzi.

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter tartózkodása a migrációs paktum kérdésben veszélyes jövőt jelenthet Magyarország számára

(Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Ez a migrációs paktum valódi tétje

A képviselő szerint a valódi kérdés az, hogy mi történik azokkal a milliókkal, akik már megérkeztek Európába. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs paktum támogatói rendszeresen az illegális migráció elleni fellépésről beszélnek, ugyanakkor a rendszer lényege az Európába érkezők nyilvántartásba vétele, menedékkérelmük elbírálása, majd különböző mechanizmusokon keresztül történő elosztása a tagállamok között.

Szentkirályi Alexandra úgy véli, sok esetben az illegálisan érkező bevándorlók egy jogi eljárás után legális státuszt kaphatnak, és valamelyik uniós országban maradhatnak. Éppen ezért szerinte félrevezető kizárólag az illegális migráció elleni fellépésről beszélni anélkül, hogy a paktum egészét vizsgálnák.