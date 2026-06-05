Látványos képeken a migrációs paktum elleni budapesti tüntetés

2026. június 12. után Magyarországnak is kötelező lesz végrehajtani az Európai Unió menekültügyi és migrációs paktumát. Ezért vonultak az emberek az utcára Budapesten.

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen Fotó: Hatlaczki Balázs

Tiltakozás a migrációs paktum ellen

A többezres békés tömeg az ellen a jogszabálycsomag ellen tüntet, amely a menedékkérelmek kezelését, a határellenőrzést és a tagállamok egymás közötti szolidaritását szabályozza.

A paktum többek között felgyorsítaná a külső határokon lefolytatott menekültügyi vizsgálatokat, létrehozna úgynevezett visszatartási zónákat, ahol az érkezők tartózkodnának, amíg a vizsgálat folyik. A jogszabálycsomag bevezetné a kötelező szolidaritást is. Ez azt jelentené, hogy ha egy tagállam az unió megítélése szerint túlterhelt, akkor más tagállamoknak segíteniük kell pénzügyi hozzájárulással, technikai támogatással, vagy az érkezők egy részének az átvételével.

A paktum tehát nem megállítja a migrációt, hanem a bevándorlókat szétosztja a tagállamok között. Így alapvetően migrációellenes országokat, mint például amilyen Magyarország volt a Tisza-kormány előtt, kötelezne migránsok befogadására.

A kvótarendszer alapján Magyarországnak első körben 348 embert kellene befogadnia, majd pedig minden évben 498 menekültet egészen 2030-ig. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormánynak összesen 2340 főt kellene azonnal befogadnia, vagy ennek megfelelően 46,8 millió eurót (16,8 milliárd forintot) kellene büntetésként megfizetnie.

Ezen felül kötelező felállítani azt az évi 8-10 ezer fős kapacitású migránstábort a déli határ közelében, amely a gyorsított menedékkérelmek elbírálása alatt az unióba érkező illegális bevándorlók otthonául szolgál. A migránstábor felépítését nem lehet megváltani pénzzel, vagy bármilyen más módon, úgyhogy ezeket a táborokat mindenképpen fel kell építeni.

A tüntetésről készült galériánkat itt tekintheti meg.