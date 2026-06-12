Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

20 év után tértek vissza a vb-re a csehek, brutális meglepetés lett a vége

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

migrációs paktum

Életbe lépett a migrációs paktum: súlyos kötelezettségek várhatnak Magyarországra

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Június 12-től hatályba lépett az Európai Unió új menekültügyi és migrációs rendszere. A migrációs paktum szerint Magyarországnak több ezer menedékkérő befogadására alkalmas infrastruktúrát kell kiépítenie és fenntartania.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációs paktumbevándorlásEurópai Unió

Hatályba lépett az Európai Unió új szabályozása, a migrációs paktum, amely egységes rendszert hoz létre a menedékkérők tagállamok közötti elosztására. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője szerint az új rendszer Magyarország számára több szempontból is kedvezőtlen következményekkel járhat.

Súlyos kötelezettségeket róhat ki hazánkra a migrációs paktum (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)
Súlyos kötelezettségeket róhat ki hazánkra a migrációs paktum (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A migrációs paktum jelentős terheket róhat Magyarországra

A szakértő szerint 

az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy hazánknak 7716 menedékkérő befogadására és ellátására alkalmas infrastruktúrát kell kialakítania és működtetnie. Ezeket a létesítményeket akkor is fenn kell tartani, ha éppen nem tartózkodnak bennük menedékkérők, ami jelentős többletköltségeket eredményezhet.

Az uniós szabályozás alapján a migrációs nyomás alatt álló tagállamok támogatására három lehetőség áll rendelkezésre: 

  • menedékkérők átvétele, 
  • technikai segítségnyújtás vagy
  •  pénzügyi hozzájárulás. 

Mivel az Európai Bizottság értékelése szerint Magyarország jelenleg nem áll jelentős migrációs nyomás alatt, a rendszerben arányos hozzájárulást kellene vállalnia.

Dócza Edith Krisztina arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben az érintett országok nem kérnek technikai támogatást, más tagállamoktól kérhetik menedékkérők átvételét vagy pénzügyi hozzájárulást. A szakértő szerint az új rendszer valódi működőképessége csak egy újabb, a 2015-öshöz hasonló migrációs válsághelyzet esetén derülhet ki.

Több tagállamban még nem fejeződött be a szükséges jogszabályok átültetése, emellett az Eurodac biometrikus adatbázis fejlesztése is késésben van, ami további kérdéseket vet fel az új rendszer gyakorlati működésével kapcsolatban.

Hosszabb távon az Európai Unió a Nyugat-Balkán szerepét is növelné az illegális migráció kezelésében. Ennek részeként bővítik a Frontex hatásköreit, valamint erősítik az együttműködést többek között Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia hatóságaival.

Arra a kérdésre, hogy az új rendszer ösztönözheti-e a migrációt, a szakértő úgy válaszolt, hogy erre egyelőre nem látható egyértelmű bizonyíték. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a nyugat-balkáni útvonalon tavaly 42 százalékkal csökkent az illegális migráció, miközben a közel-keleti folyamatok, különösen az iráni helyzet és az afgán migráció alakulása a jövőben újabb nyomást gyakorolhat Európára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!