Életbe lépett a migrációs paktum: súlyos kötelezettségek várhatnak Magyarországra

Hatályba lépett az Európai Unió új szabályozása, a migrációs paktum, amely egységes rendszert hoz létre a menedékkérők tagállamok közötti elosztására. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője szerint az új rendszer Magyarország számára több szempontból is kedvezőtlen következményekkel járhat.

Súlyos kötelezettségeket róhat ki hazánkra a migrációs paktum ( Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

A migrációs paktum jelentős terheket róhat Magyarországra

A szakértő szerint

az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy hazánknak 7716 menedékkérő befogadására és ellátására alkalmas infrastruktúrát kell kialakítania és működtetnie. Ezeket a létesítményeket akkor is fenn kell tartani, ha éppen nem tartózkodnak bennük menedékkérők, ami jelentős többletköltségeket eredményezhet.

Az uniós szabályozás alapján a migrációs nyomás alatt álló tagállamok támogatására három lehetőség áll rendelkezésre:

menedékkérők átvétele,

technikai segítségnyújtás vagy

pénzügyi hozzájárulás.

Mivel az Európai Bizottság értékelése szerint Magyarország jelenleg nem áll jelentős migrációs nyomás alatt, a rendszerben arányos hozzájárulást kellene vállalnia.

Dócza Edith Krisztina arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben az érintett országok nem kérnek technikai támogatást, más tagállamoktól kérhetik menedékkérők átvételét vagy pénzügyi hozzájárulást. A szakértő szerint az új rendszer valódi működőképessége csak egy újabb, a 2015-öshöz hasonló migrációs válsághelyzet esetén derülhet ki.

Több tagállamban még nem fejeződött be a szükséges jogszabályok átültetése, emellett az Eurodac biometrikus adatbázis fejlesztése is késésben van, ami további kérdéseket vet fel az új rendszer gyakorlati működésével kapcsolatban.

Hosszabb távon az Európai Unió a Nyugat-Balkán szerepét is növelné az illegális migráció kezelésében. Ennek részeként bővítik a Frontex hatásköreit, valamint erősítik az együttműködést többek között Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia hatóságaival.

Arra a kérdésre, hogy az új rendszer ösztönözheti-e a migrációt, a szakértő úgy válaszolt, hogy erre egyelőre nem látható egyértelmű bizonyíték. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy a nyugat-balkáni útvonalon tavaly 42 százalékkal csökkent az illegális migráció, miközben a közel-keleti folyamatok, különösen az iráni helyzet és az afgán migráció alakulása a jövőben újabb nyomást gyakorolhat Európára.