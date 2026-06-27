„Nekik a szivárványos, nekünk a nemzeti lobogó!” – a migrációs paktum és a genderpropaganda ellen tüntettek

Elég volt abból, hogy a magyar emberek véleményét figyelmen kívül hagyják – áll az esemény felhívásában, a szervezők szombatra békés demonstrációt szerveztek, hogy közösen álljanak ki Magyarország biztonsága, szuverenitása és jövője mellett. A migrációs paktum és a genderpropaganda is veszélyezteti kultúránkat.

A migrációs paktum romba döntheti a keresztény európai identitást

Fotó: Facebook

Az eseménnyel kapcsolatban azt írják, tiltakoznak a migrációs paktum ellen, ahogyan fogalmaznak:

úgy gondoljuk, hogy annak következményei hosszú távon veszélyeztethetik hazánk biztonságát és kulturális értékeit. Magyarország jövőjéről a magyar embereknek kell dönteniük.”

Emellett hangsúlyozzák, hogy tiltakoznak a genderpropaganda ellen is. Hiszünk abban, hogy a gyermekek nevelése a szülők joga és felelőssége, és fontosnak tartjuk a családok védelmét.