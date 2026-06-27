Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kisebb, de extrémebb volt az idei Budapest Pride

Fontos

Paks csökkenti teljesítményét, a Duna túl meleg

migrációs paktum

„Nekik a szivárványos, nekünk a nemzeti lobogó!” – a migrációs paktum és a genderpropaganda ellen tüntettek

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szombaton tüntetést tartanak Budapesten, Magyarország biztonságának és kulturális értékeinek megóvása érdekében. A migrációs paktum és a genderpropaganda következményei hosszú távon veszélyeztethetik szuverenitásunkat is. Magyarország jövőjéről a magyar embereknek kell dönteniük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációs paktummagyarországszuverenitástüntetésesemény

Elég volt abból, hogy a magyar emberek véleményét figyelmen kívül hagyják – áll az esemény felhívásában, a szervezők szombatra békés demonstrációt szerveztek, hogy közösen álljanak ki Magyarország biztonsága, szuverenitása és jövője mellett. A migrációs paktum és a genderpropaganda is veszélyezteti kultúránkat.

A migrációs paktum romba döntheti a keresztény európai identitást
A migrációs paktum romba döntheti a keresztény európai identitást
Fotó: Facebook

Az eseménnyel kapcsolatban azt írják, tiltakoznak a migrációs paktum ellen, ahogyan fogalmaznak:

úgy gondoljuk, hogy annak következményei hosszú távon veszélyeztethetik hazánk biztonságát és kulturális értékeit. Magyarország jövőjéről a magyar embereknek kell dönteniük.”

Emellett hangsúlyozzák, hogy tiltakoznak a genderpropaganda ellen is. Hiszünk abban, hogy a gyermekek nevelése a szülők joga és felelőssége, és fontosnak tartjuk a családok védelmét.

Kisebb, de extrémebb volt az idei Budapest Pride

A demonstráció békés és törvényes keretek között zajlik, erről már Bohár Dániel mutatott be rövid videót:

Nagyon sokan állnak ki a normalitás és a hazaszeretet mellett ma Budapesten – írta Bohár Dániel a Facebook videóbejegyzéséhez, bemutatva az eseményen megjelent tömeget, amint az Andrássy úton vonul.

A migrációs paktum romba döntheti a keresztény európai identitást

„Mindenféle identitást megpróbálnak aláásni. Legyen szó hazáról, hitről, szexualitásról” – erről beszélt Takács Péter a Vezércikkben a Hír TV-n. A képviselő elmondta, egyetért Orbán Viktorral a migrációs paktum kérdésében, és szerinte is negatív következményekkel kell számolnia Magyarországnak a jövőben.

A jobboldali kormány világos álláspontot képviselt a migráció kérdésében: Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy Magyarország elutasít egy olyan megvétózhatatlan rendszert, amely bevándorlók tömeges befogadására kényszeríti a tagállamokat. 

Takács Péter a korábbi miniszterelnök gondolatait kiegészítve úgy fogalmazott: 

Mi vagyunk az az erő, a patrióták, akik az európai identitást őrzik. A velünk szemben álló erők pedig ezt az identitást megpróbálják aláásni. Orbán Viktor ebben kitartott, ebből látszik, hogy mennyire megelőzte a korát.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!